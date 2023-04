Strelska eksplozija slovenskih napadalcev v tujini

Slovenska nogometna reprezentanta Benjamin Šeško in Andraž Šporar, ki pri selektorju Matjažu Keku sestavljata osrednji napadalni par, sta se v nedeljo izkazala v klubskih dresih. Mladi zvezdnik Salzburga je dvakrat zatresel mrežo dunajske Austrie in v sodnikovem podaljšku preprečil poraz avstrijskega prvaka (3:3), Ljubljančan, ki je zaradi poškodbe prejšnji mesec izpustil reprezentančni tekmi, pa je zablestel na največjem grškem derbiju. Panathinaikosu je do prestižne in zelo pomembne zmage nad Olympiakosom (2:0) pomagal z jubilejnim desetim zadetkom v sezoni.

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo leta 2024, v katerih Sloveniji po uvodnih zmagah nad Kazahstanom in San Marinom kaže odlično, saj vodi v svoji skupini, se bodo nadaljevale junija. Do takrat reprezentante čaka še ogromno dokazovanj v klubskih tekmovanjih. Selektor Matjaž Kek drži pesti, da bi njegovi varovanci ohranili čim boljšo formo in nadaljevanje kvalifikacij, čez dva meseca se bo Slovenija pomerila s Finsko (16. junija v gosteh) in Dansko (19. junija doma), pričakali z zvrhano mero samozavesti. Te po zadnjih nastopih zagotovo ne manjka Benjaminu Šešku in Andražu Šporarju.

Šeško rešil Salzburg v izdihljajih srečanja

Tako je Benjamin Šeško zadel v polno z bele točke in postavil končni rezultat 3:3 proti Austrii. Foto: Guliverimage Če je imel 19-letni biser slovenskega nogometa na začetku spomladanskega dela težave in izpadel iz udarne enajsterice Salzburga, pa je v zadnjih tednih povsem drugače. Ne zadeva le v državnem dresu, ampak tudi v Avstriji. Na zadnjih petih tekmah je za rdeče bike dosegel sedem zadetkov.

Dvakrat je zadel v polno tudi v nedeljo proti dunajski Austrii (3:3), ko so ljubitelji nogometa v Mozartovem mestu spremljali pravcato dramo. Gostitelji so vodili z 2:0, a so nato vijolice iz avstrijske prestolnice poskrbele za odmeven preobrat. Povedle so s 3:2, dišalo je po presenečenju, a je Salzburg v izdihljajih srečanja le prišel do točke. In to z veliko pomočjo Šeška, ki je bil v 39. minuti uspešen iz igre, v drugi minuti sodnikovega podaljška pa izkoristil še najstrožjo kazen.

S tem je število zadetkov povečal na 13. Zdaj je že tretji najboljši strelec prvenstva, v katerem je Salzburg redni del končal na pričakovanem prvem mestu. Pred drugouvrščenim graškim Sturmom, za katerega nastopata Tomi Horvat in Jon Gorenc Stanković, ima sedem točk prednosti, pred tretjeuvrščenim Laskom iz Linza pa že 17. V ligi za prvaka bo nastopal tudi dunajski Rapid, pri katerem se dokazuje Dejan Petrovič.

Šporar izkoristil darilo Sokratisa

Andraž Šporar je odigral 69 minut. Od slovenskih soigralcev je proti Olympiakosu zaigral tudi Adam Gnezda Čerin (84 minut), Benjamin Verbič pa je na stadionu Apostolos Nikolaidis ostal na klopi. Foto: Guliverimage Če je Salzburg v Avstriji vajen osvajanja državnih naslovov, saj je serijski prvak, pa Panathinaikos v Grčiji največje lovorike ni osvojil že 13 let. V tej sezoni je navijače obnorela šampionska evforija, saj so zeleno-beli z veliko pomočjo treh slovenskih legionarjev (Andraž Šporar, Adam Gnezda Čerin in Benjamin Verbič) odlično vstopili v sezono in zasedli vodilni položaj. Redni del sezone so končali na prvem mestu, trenutno pa so na lestvici na drugem. Zaostajajo le za atenskim Aekom, a imajo enako število točk.

Ljubljančan, ki je v polno zadel na drugi zaporedni tekmi grškega prvenstva, je v 28. minuti izkoristil darilo 34-letnega Sokratisa Papastathopoulosa. Nekdanji branilec Arsenala, Milana in Borussie Dortmund si je pred lastnim kazenskim prostorom privoščil neverjetno napako. "Podal" je Šporarju, ki se je znašel sam pred vratarjem Olympiakosa in ga z natančnim strelom premagal. To je bil njegov jubilejni deseti zadetek v tej sezoni. Na lestvici strelcev grškega prvenstva zaseda četrto mesto.

Usodo branilcev naslova iz Pireja je zapečatil njihov napadalec Youssef El-Arabi. Maročan je v 36. minuti zatresel lastno mrežo in poskrbel za delirij navijačev Panathinaikosa, ki tako še naprej sanjajo o prvem naslovu grškega prvaka po letu 2010. Zdaj sledi krajši premor, atenski velikan bo v naslednjem krogu 22. aprila gostoval v Solunu pri četrtouvrščenem Paoku, pri katerem zaradi poškodbe še vedno ne nastopa Jasmin Kurtić.

Slovenski nogometni legionarji, ki so v tej sezoni v prvoligaških tekmovanjih dosegli dvomestno število zadetkov: Žan Celar (Lugano/Švica) – 13 zadetkov (22 nastopov)

Benjamin Šeško (Salzburg/Avstrija) – 13 zadetkov (23 nastopov)

Alen Ožbolt (Hapoel Tel Aviv/Izrael) – 11 zadetkov (27 nastopov)

Andraž Šporar (Panathinaikos/Grčija) – 10 zadetkov (26 nastopov)

Žan Celar je v švicarskem prvenstvu dosegel že 13 zadetkov. Danes ga čaka tekma proti St. Gallnu. Foto: Guliverimage Šeško in Šporar nista edina slovenska nogometna legionarja, ki sta v tej sezoni na prvenstvenih tekmah dosegla dvomestno število zadetkov. Poleg njiju se lahko z izvrstno strelsko formo pohvalita še Žan Celar (Lugano) in Alen Ožbolt (Hapoel Tel Aviv).

Nekdanji up Triglava in Maribora je bil že dalj časa na Kekovem seznamu, danes pa ga čaka dvoboj švicarskega prvenstva s St. Gallnom, medtem ko 26-letni Dolenjec, ki je med letoma 2020 in 2022 branil barve Slovana iz Bratislave, še ni bil vpoklical v člansko reprezentanco.

Alen Ožbolt je pred odhodom v tujino v 1. SNL nosil dres Domžal. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Je sedmi najboljši strelec izraelskega prvenstva, v naslednjem krogu pa bo 15. aprila gostoval pri Hapoelu iz Haife, za katerega je igral kot posojen nogometaš Slovana v sezoni 2021/22 in zanj dosegel 11 zadetkov. Ravno toliko, kot jih je v tej sezoni za "soimenjaka" iz Tel Aviva.