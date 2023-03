Pravljični dnevi za slovenski nogomet

Slovenska nogometna reprezentanca že dolgo ni tako jasno in glasno napovedala cilja. Želi nastopiti na evropskem prvenstvu v Nemčiji, s tem prekiniti dolgoletni niz odsotnosti z velikih tekmovanj in dokazati, da se lahko dežela na sončni strani Alp ob vseh uspehih košarkarjev, odbojkarjev, rokometašev, hokejistov in še koga, ko je govora o moštvenih športih, še vedno zaziblje v ritmih nogometne evforije.

Slovenija je kvalifikacije za Euro v Nemčiji odprla z zmago v Kazahstanu. Favorizirana Danska je tri dni pozneje v Astani presenetljivo ostala brez točk. Foto: Reuters

Zadnje ni bilo čutiti že zelo dolgo, vse od leta 2010, ko je Matjaž Kek vodil nepozabno "južnoafriško" generacijo na svetovnem prvenstvu. Nato pa Slovenije ni bilo več na tekmovanju, kjer bi se družila z elito. Izostala je tudi priložnost za odmevnejšo invazijo slovenskih navijačev, ponovitev prizorov iz Amsterdama (EP 2000), ki še vedno predstavljajo enega najbolj ponosnih trenutkov slovenskega športa v obdobju državne samostojnosti.

Šeško: Lahko naredimo velike stvari

Najmlajši slovenski navijači obožujejo Benjamina Šeška. Foto: Grega Valančič/Sportida Sodeč po začetku kvalifikacijskega ciklusa za Euro 2024, v katerem je šlo Sloveniji vse po načrtih, tako da je najprej v gosteh prekrižala načrte Kazahstanu, nato pa doma "rutinsko"' vpisala še zmago nad najslabšo reprezentanco na svetu, San Marinom, bi lahko Kekova četa letos prišla še zelo daleč. Njen cilj je (najmanj) drugo mesto v skupini H, ki zagotavlja neposredno uvrstitev na evropsko prvenstvo.

"Šest točk na prvih dveh tekmah je tisto, kar smo si želeli. Dosegli smo cilj. Vesel sem za vsakega soigralca in se že veselim naslednjih tekem," ne skriva zadovoljstva Benjamin Šeško, ki bo šele čez dva meseca dopolnil 20 let, a že kar nekaj časa predstavlja osrednjo moč slovenskega napada. Njegov potencial je tako velik, da ga nogometna Evropa že dalj časa uvršča na seznam najboljših najstnikov. Zanj se potegujejo evropski klubski velikani, poleti pa se bo, takrat bo tudi uradno padel rekord najdražjega slovenskega nogometnega prestopa (24 milijonov evrov), iz Salzburga preselil v Leipzig.

Jan Oblak je dočakal posebno čast. Je prvi slovenski kapetan, ki je v kvalifikacijski ciklus vstopil s šestimi osvojenimi točkami po dveh uvodnih srečanjih. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mladenič iz Radeč navdušuje s samozavestjo, po zadnji tekmi, ki jo je kronal s srečnim, a zaradi tega nič manj vrednim zadetkom proti San Marinu, pa je z radostnim pogledom v prihodnost spregovoril o dometih izbrane vrste. "Vidi se, da se gradi ekipa. Imamo zagon, vero, da bomo nekaj naredili. Smo bolj samozavestni, ne bojimo se. Imamo potrpežljivost, veliko stvari smo rešili v drugem polčasu," je opozoril na pomembno spoznanje, ki ga potrjujejo dejanja. Slovenija je na obeh kvalifikacijskih tekmah oba zadetka dosegla v drugem delu srečanja, pri čemer pa je v Astani tudi preobrnila zaostanek.

"Ni več tako, da takrat, ko dobimo prvi gol, ne moremo nič narediti. Ne. Smo kakovostna ekipa, ki lahko naredi velike stvari. S tem zagonom lahko pridemo zelo daleč," je optimist dragulj slovenskega in evropskega nogometa, ki je kot najstnik za člansko izbrano vrsto dosegel že šest zadetkov!

Lani je v Stožicah premagal najbolj vročega napadalca na svetu Erlinga Haalanda. Čez tri mesece ga čaka Danska, prvi favorit skupine H, pri kateri blesti najboljši strelec letošnjih kvalifikacij Rasmus Höjlund. 20-letni Danec je dosegel že pet zadetkov, a je njegova reprezentanca za razliko od Slovenije osvojila le tri točke. Foto: Guliverimage

Ko zasliši himno, ga stisne v srcu

Po tekmi se je z navijači z veseljem družil tudi Žan Vipotnik. Foto: Grega Valančič/Sportida Najbolj pa ga veseli energija, ki je ni čutiti le v slovenski slačilnici, ampak vse bolj tudi na tribunah in v slovenskih domovih. Navdušenje za nogomet se prebuja. Članske reprezentance na tekmi s takšnim avtsajderjem, kot je San Marino, že dolgo niso pričakale tako polne tribune.

V nedeljo se je v Stožicah zbralo več kot deset tisoč navijačev, med katerimi ni manjkalo najmlajših ljubiteljev nogometa. Njim se krovna zveza že načrtno posveča in jih pogosto vabi na tribune, njihova mladostna energija pa daje slovenski reprezentanci še dodatno moč. O tem pričajo tudi imenitni prizori, ko se Benjamin Šeško, Žan Vipotnik in preostali reprezentanti znajdejo v objemu navijačev, nato pa vse skupaj začinijo še skupinske fotografije. Čutiti je spoštovanje, največjega aplavza in spoštovanja je še vedno deležen kapetan Jan Oblak, kaj dosti pa ne zaostaja 19-letni Šeško. Priljubljeni "rdeči bik" v Avstriji se kmalu seli v Nemčijo, tam pa želi prihodnje leto zaigrati tudi s slovensko reprezentanco.

"Zelo sem vesel, da je prišlo na tekmo toliko Slovencev in da so začeli verjeti v nas. Točke smo si prislužili sami, a jih brez navijačev ne bi bilo. To je zelo pomembno. Več ljudi bo, večja bo podpora, boljše bomo igrali. Že ko se predvaja himna, te malce stisne v srcu. Vsa ta čustva, ko vidiš na tribunah svoje domače ... To je zame nekaj najlepšega. Komaj čakam na naslednjo domačo tekmo," se je navezal na junijski reprezentančni cikel, ko bo Kekova četa najprej 16. junija gostovala na Finskem, tri dni pozneje pa velja pričakovati polne Stožice in spektakel proti prvemu favoritu skupine, polfinalistom zadnjega Eura, Danski. Takrat Šeško uradno ne bo več najstnik, nordijskega izziva se bo lotil kot 20-letnik.

Pravljične dneve slovenskega nogometa bo čez teden dni na Portugalskem, ko bo na volilnem kongresu v Lizboni vstopil v nov štiriletni mandat, dopolnil prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin. Predsednik Uefe si je v nedeljo ogledal dvoboj v Stožicah, na častni tribuni pa je fotografski objektiv ujel tudi Šeškovega agenta Elvisa Bašanovića. Foto: Grega Valančič/Sportida

Skušal bo dopolniti posrečeno zbirko in v dveh letih zatresti mrežo Norveške, Švedske, Finske in Danske. Prvima dvema je to storil lani in to zelo atraktivno in odmevno, zdaj ga čaka še junijski izziv, kjer bodo morebitni zadetki deležni še večje vrednosti, saj se bodo delile kvalifikacijske točke za veliko tekmovanje.

Ustvarjeni zametki nogometne evforije

Slovensko reprezentanco nova domača tekma čaka 19. junija, ko se bo v Ljubljani mudila Danska. Foto: Grega Valančič/Sportida Vedno večje zanimanje za ogled reprezentančnih srečanj predstavlja velik plus za slovenski nogomet. Ostaja tudi prisoten pomislek, v kaj vse bi se lahko še dodatno razživele domače tekme, če bi bili na tribunah tudi združeni slovenski navijači, predstavniki različnih navijaških skupin. Igralci hrepenijo tudi po takšni vrsti podpore. Reprezentanti so je vajeni, ko nosijo klubske drese. Dobro vedo, kaj bi pomenila, za zdaj pa se morajo zadovoljiti z drugačnimi okoliščinami. Te pa so iz leta v leto prijetnejše, saj je na reprezentančnih domačih tekmah, vseh pet v kvalifikacijah za Euro 2024 bo odigranih v Ljubljani, čutiti napredek. Ustvarili so se zametki, ki bi lahko ob morebitnem nadaljevanju zmagovitega niza, zlasti če bi padli še Finska in Danska, prerasli v nogometno evforijo.

O tem, kako pomembni so gledalci, je po zmagi nad San Marinom spregovoril tudi novinec Vanja Drkušić. "Zahvalil bi se vsem navijačem, ki so nas prišli podpret v tako velikem številu. Na tribuni so bili tudi vsi moji domači, to je bil poseben občutek. Dolgo sem čakal na ta dan," je bil presrečen, saj je odigral prvo tekmo za člansko reprezentanco. S Slovenijo je po dveh krogih v vodilnem položaju v skupini H.

Le devet reprezentanc je v kvalifikacijah za Euro 2024 osvojilo šest točk. Med njimi je tudi Slovenija. Foto: Grega Valančič/Sportida

Z maksimalnim številom osvojenih točk se lahko med izbranimi vrstami, ki so letos odigrale dve kvalifikacijski tekmi, pohvali le še osem držav. To so Anglija, Avstrija, Francija, Portugalska, Romunija, Srbija, Škotska in Švica. Slovenija se je torej znašla v izbrani družbi, polni velesil.

Katere slovenske reprezentance so se uvrstile na Euro v nogometu? Člani: 2000 (dve točki na treh tekmah)

U-21: 2021* (1/3)

U-19: 2009 (1/3)

U-17: 2012* (1/3), 2015 (0/3), 2018 (0/3), 2023 ? *nastop si je Slovenija zagotovila zaradi tega, ker je bila (so)gostiteljica prvenstva

Slovenski kadeti že četrtič na Euru

Za še večje zadovoljstvo v zadnjih dneh, kar zadeva reprezentančni nogomet v Sloveniji, pa so poskrbeli še mladi upi. Slovenska kadetska reprezentanca, ki jo vodi nekdanji reprezentant Mišo Brečko, se je uvrstila na evropsko prvenstvo! Prebila se je na zaključni turnir, kjer bo letos na Madžarskem nastopilo 16 ekip. Med njimi je tudi Slovenija, ki je najprej na Norveškem remizirala z Belgijo (1:1), nato je premagala gostitelje (1:0), v zadnjem nastopu pa v Fredrikstadu izgubila proti sosedom Hrvatom (1:2).

#SLOu17 se je po razburljivi končnici uvrstila na evropsko prvenstvo do 17 let.



Več na ⤵️https://t.co/dWFFYpfwAn pic.twitter.com/LJzeYNmPFY — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) March 28, 2023

"Za nami je zelo nenavadna tekma, saj smo oboji potrebovali točko. Na koncu smo z nekaj sreče le izpolnili cilj. Fantje iz tekme v tekmo napredujejo. Ta uvrstitev je za nas zelo velika stvar, zdaj pa je čas, da se dobro pripravimo na zaključni turnir evropskega prvenstva," je po velikem uspehu Slovenije na Norveškem povedal selektor Brečko. Pri delu mu pomagata tudi Branko Ilić in Jasmin Handanović, njegovi izbranci pa so v skupini zaostali le za Hrvati, osvojili drugo mesto in se na zaključni turnir Eura prebili kot ena izmed sedmih najboljših drugouvrščenih reprezentanc.

Na Euro 2023 (U-17) so se uvrstili: Vratarji: Nik Čebulj (Olimpija), Benjamin Matičič (Domžale), Žan Trivunčević (Bravo);

Branilci: Lev Bohinc (Olimpija), Lovro Golič (Roma/Ita), Rene Hrvatin (Koper), Haris Kahvedžić (Celje), Mark Kerin (Dinamo Zagreb/Hrv), Relja Obrić (Atalanta/Ita), Gabriel Sojer (Ilirija), Mark Tomšič (Brinje), Nik Voglar (Maribor);

Zvezni igralci: Lanej Bakšič (Maribor), Kristjan Bendra (Salzburg/Avt), Luka Dovžan Karahodžić (Domžale), Jaša Jelen (Olimpija), David Pejičić (Udinese/Ita), Luka Topalović (Domžale), Matjaž Veber (Ilirija),

Napadalca: Aldin Jakupović (Olimpija), Nino Kutoš (Stuttgart/Nem).

Blizu uspeha, preboju na največje evropsko tekmovanje, so bili tudi nogometaši do 19 let. Pod vodstvom Antona Žlogarja so v Nemčiji najprej prekrižali načrte velesilama, remizirali brez zadetkov tako proti Belgiji kot tudi Italiji (obakrat 0:0), nato pa priznali premoč gostiteljem Nemcem (0:3).

Na Euru tudi mladinci v futsalu

Bodo pa na evropskem prvenstvu nastopili njihovi sovrstniki, ki igrajo futsal. To jim je uspelo prvič v zgodovini. Varovanci selektorja Tomislava Horvata so šli po stopinjah članov, že uveljavljene udeleženke velikega tekmovanja (na Euru je nastopila že šestkrat zapored), in si prvič v obdobju državne samostojnosti zagotovili nastop na Euru do 19 let. Mladinsko evropsko prvenstvo bo septembra na Hrvaškem (Poreč), tako da na tribunah ne bo manjkalo slovenskih navijačev.