Slovenska nogometna reprezentanca je pred začetkom kvalifikacij za Euro 2024 v obdobju državne samostojnosti nastopila v 14 kvalifikacijskih ciklusih. Po njih je imela mešane občutke, trikrat se je uvrstila na veliko tekmovanje, dvakrat izpadla v dodatnih kvalifikacijah, devetkrat pa ostala praznih rok že po skupinskem delu kvalifikacij. Prav nikoli pa se ji ni še zgodilo, da bi njeno statistiko po uvodnih dveh krogih krasili dve zmagi. Vse do letos, ko piše Kekova četa zgodovino in ima imenitno popotnico za junijsko nadaljevanje kvalifikacij.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani med Slovenijo in San Marinom, foto Grega Valančič/Sportida:

1 / 43 2 / 43 3 / 43 4 / 43 5 / 43 6 / 43 7 / 43 8 / 43 9 / 43 10 / 43 11 / 43 12 / 43 13 / 43 14 / 43 15 / 43 16 / 43 17 / 43 18 / 43 19 / 43 20 / 43 21 / 43 22 / 43 23 / 43 24 / 43 25 / 43 26 / 43 27 / 43 28 / 43 29 / 43 30 / 43 31 / 43 32 / 43 33 / 43 34 / 43 35 / 43 36 / 43 37 / 43 38 / 43 39 / 43 40 / 43 41 / 43 42 / 43 43 / 43

Resda je zahtevnost izzivov v preteklosti večinoma odrejal žreb. Kekovi zasedbi je bil naklonjen, saj ji je za začetek dolgega in napornega kvalifikacijskega ciklusa zagotovil dvoboja proti na papirju najslabšima tekmecema v skupini, Kazahstanu in San Marinu. Če bi se Slovenija ta mesec pomerila na primer s Finsko in Dansko, s katerima se bo udarila v junijskem terminu, bi zagotovo veliko težje prišla do šestih točk. Če sploh.

Benjamin Šeško je z veseljem poziral s številnimi mladimi nogometnimi navdušenci, ki ga doživljajo kot vzornika. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vseeno pa so dejstva takšna, da je Kekova četa spretno izkoristila ponujeno, se močno potrudila, da je osvojila v zadnjih letih težko osvojljivo trdnjavo Kazahstana v Astani, v kateri je spodrsnilo favorizirani Danski, nato pa še rutinsko opravila posel proti najslabši reprezentanci sveta, San Marinu.

Slovenija je zmagovito pot v kvalifikacijah za EP 2024 začela v četrtek v Kazahstanu. Foto: Reuters

Kvalifikacijski maraton, ki bo letos dolg deset krogov, je Slovenija tako začela popolno. Po dveh krogih je osvojila šest točk, kar ji je uspelo prvič v zgodovini, s tem pa je le še potrdila resno kandidaturo za najvišja mesta. Nastop na Euru 2024 si bosta zagotovili dve najboljši reprezentanci v skupini, ki jo poleg Slovenije sestavljajo še Danska, Finska, Severna Irska, Kazahstan in San Marino.

Več konkretnega o tem, kolikšni bi lahko bili dometi Kekove zasedbe v teh kvalifikacijah, bo povedal že junijski izziv. Slovenijo bo takrat najprej čakalo gostovanje v Helsinkih proti Finski, nato pa še spektakel v Stožicah, ko bi lahko stadion zaradi večjega zanimanja javnosti pokal po šivih, proti prvemu favoritu Danski.

Zmago Slovenije nad San Marinom si je v Stožicah ogledalo več kot 10 tisoč gledalcev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Največ točk Slovenije v kvalifikacijah po dveh tekmah:

Kvalifikacijski ciklus Uvodni tekmi v ciklusu Uspeh Kvalifikacije za EP 2024 Kazahstan : Slovenija 1:2, Slovenija : San Marino 2:0 6 točk Kvalifikacije za SP 2002 Ferski otoki : Slovenija 2:2, Luksemburg : Slovenija 1:2 4 točke Kvalifikacije za SP 2006 Slovenija : Moldavija 3:0, Škotska : Slovenija 0:0 4 točke Kvalifikacije za SP 2010 Poljska : Slovenija 1:1, Slovenija : Slovaška 2:1 4 točke Kvalifikacije za SP 2018 Litva : Slovenija 2:2, Slovenija : Slovaška 1:0 4 točke