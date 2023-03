Velik dan za Rusijo in njen nogomet. Zbogom, Evropa, pozdrav, Azija?

Ruski nogomet je v zadnjem letu utrpel ogromno škode. Reprezentance in klubi so do nadaljnjega izključeni z vseh tekmovanj pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa) in Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Nogometaši, ki so bili v preteklosti vajeni dokazovanja na tekmovanjih in imajo na svetovni nogometni tržnici nezanemarljivo velike vrednosti, so tako ostali brez dokazovanj z elito. Rusi bi morali lani nastopiti v dodatnih kvalifikacijah za SP 2022. V ''slovenski'' kvalifikacijski skupini so zaostali le za Hrvaško, a nato ostali brez možnosti, da bi si zagotovili nastop na spektaklu v Katarju.

Lani gostovali tudi pri izbrancih Srečka Katanca

V St. Peterburgu so leta 2021 potekale tekme evropskega prvenstva, lani pa bi morali odigrati finale lige prvakov. Foto: Reuters Zaradi vojne invazije Rusije na Ukrajino, kjer divjajo spopadi že več kot leto dni, jih je doletela prepoved. Ruski nogometaši so izključeni z vseh mednarodnih tekmovanj, kar je velik udarec. Lahko bi bilo povsem drugače. Lani bi moral St. Peterburg denimo gostiti finale lige prvakov, najpomembnejšo klubsko tekmo na svetu. Tako je bilo domenjeno, a je nato vojaški napad Rusije na Ukrajino prisilil Uefo k spremembi in selitvi v Pariz.

Ruski nogometaši lani niso nastopili niti v ligi narodov, pojavljajo pa se namigovanja, da bi se lahko pridružili azijski nogometni družini in pomahali v slovo Uefi. Sodeč po tem, s kom so odigrali zadnje prijateljske tekme, junija pa naj bi celo kot posebni gostje sodelovali na prvenstvu srednjeazijskih držav, resnično diši po pogostejšem druženju z azijskimi reprezentancami. Z njimi so lani odigrali tri tekme. Gostovali so prav v srednjeazijskih državah, zraslih na pogorišču Sovjetske zveze.

Rusija je v četrtek remizirala proti Iranu (1:1). Foto: Reuters

Najprej so v Biškeku premagali Kirgizistan (2:1), nato pa se dvakrat zapored brez zadetkov razšli s Tadžikistanom v Dušanbeju (0:0) in z Uzbekistanom v Taškentu (0:0). Tako so se pomerili tudi proti Srečku Katancu, ki od leta 2021 vodi izbrano vrsto Uzbekistana. Ljubljančan, ki bo letos dopolnil 60 let, v zadnjem obdobju dosega imenitne rezultate. V petek je na prijateljski tekmi v Savdski Arabiji premagal Bolivijo (1:0), v torek pa ga čaka še eno srečanje s predstavnikom Južne Amerike. Ponovno v Džidi.

Irak se bo vpisal v zgodovino

Ruski selektor ostaja Valerij Karpin. Foto: Reuters Odkar sta Uefa in Fifa izključili Rusijo, lahko slednja tekmovalni ritem do neke mere ohranja le s pomočjo prijateljskih tekem, ki ne potekajo pod okriljem največjih krovnih nogometnih zvez. Če so ruski nogometaši lani zgolj gostovali, pa bo letos drugače. Lani so bili na turneji po deželah srednje Azije, letos pa nadaljujejo azijski niz z državama z Bližnjega vzhoda. A ne le v gosteh. V četrtek so se mudili v Teheranu in proti Iranu remizirali z 1:1.

Selektor je še vedno Valerij Karpin, ki se je leta 2021 mudil tudi v Sloveniji in v Mariboru zmagal z 2:1, edini zadetek v Iranu pa je dosegel Anton Mirančuk (Lokomotiv Moskva). Njegov brat dvojček Aleksej Mirančuk si je v preteklosti v Bergamu delil slačilnico z Josipom Iličićem.

Danes bo v Rusiji gostoval Irak. Nekdanji varovanci Srečka Katanca se bodo tako vpisali v zgodovino kot prva reprezentanca, ki je po začetku vojne invazije Rusije na Ukrajino nastopila na ruskih tleh. In to ravno na stadionu Krestovskij v St. Peterburgu, kjer bi se moralo lani igrati sklepno dejanje lige prvakov.

Ruski nogometaši bodo junija sodelovali na prvenstvu srednjeazijskih držav. Foto: Reuters