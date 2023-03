Slovenija izkoristila spodrsljaj Danske, nova rapsodija Ronalda

Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah strla odpor San Marina, najslabše reprezentance na svetu (2:0). V prvem polčasu je dvakrat zatresla prečko. V 57. minuti je v polno zadel Benjamin Šeško, nato so gostje po podaji Žana Vipotnika zatresli lastno mrežo. Za veliko presenečenje je poskrbel Kazahstan. Čeprav so Danci v Astani dolgo časa vodili z 2:0, je sledil izjemen preobrat gostiteljev (3:2). Finci so v slovenski skupini v gosteh premagali Severno Irsko. Anglija je na Wembleyju ugnala Ukrajino, Islandija je mrežo Liechtensteina zatresla kar sedemkrat, kapetan Portugalske Cristiano Ronaldo pa je izboljšal svetovni rekord, saj je proti Luksemburgu vknjižil že 198. nastop v državnem dresu. Začinil ga je z dvema zadetkoma!

Na srečanju med Slovenijo in San Marinom, ki je zgostil svojo obrambo, so bili pričakovano podjetnejši gostitelji. Prvo večjo priložnost so si Kekovi izbranci, ki jih je s tribun bodrilo kar 10.282 gledalcev, med njimi tudi predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin, priigrali "šele" v 18. minuti. Po prodoru Adama Gnezde Čerina je gostujoča obramba izbila žogo pred Andresom Vombergarjem. Prišla je do Mihe Zajca, ki je udaril močno pod prečko, a se je izkazal Elia Benedettini.

Vratar San Marina pa je imel še težjo nalogo tri minute pozneje, ko je Slovenija v zgolj nekaj sekundah kar dvakrat stresla prečko! Dišalo je po vodstvu Slovenije, a je zmanjkalo nekaj centimetrov. Najprej je okvir vrat po izjemnem posredovanju vratarja San Marina po strelu z glavo zatresel Jaka Bijol, pred tem mu je predložek s kota poslal Adam Gnezda Čerin, nato pa bi lahko odbito žogo neoviran poslal v mrežo Žan Karničnik, a branilec Celja ni imel sreče. Tudi on je zadel okvir vrat, tako da ni dočakal strelskega prvenca v državnem dresu.

Andres Vombergar je nastopil prvič v dresu Slovenije na stadionu Stožice, kjer je nekoč navduševal v dresu Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida

Selektor Kek je moral podobno kot na tekmi v Astani (poškodba Mihe Blažiča) že v prvem polčasu menjati osrednjega branilca. Jaka Bijol je moral zaradi zdravstvenih razlogov predčasno z igrišča v 36. minuti, vstopil pa je debitant Vanja Drkušić, sicer branilec ruskega Sočija. Gostitelji so si do konca prvega dela priigrali še nekaj priložnosti, kot zadnji je v sodnikovem podaljšku poslal žogo mimo vrat Miha Zajc, presenetljivo pa je ostalo pri začetnem rezultatu 0:0. Razmerje v strelih je bilo 14:0 za gostitelje.

Šeško ob pravem trenutku na posrečenem mestu

V drugem polčasu, selektor Matjaž Kek se ni odločil za nobeno menjavo, se je nadaljevalo slovensko obleganje gostujočih vrat. V 50. minuti se je ponudila priložnost Mihi Zajcu, a ni bil natančen, pet minut pozneje je Andres Vombergar prisilil vratarja San Marina k izjemnemu posredovanju.

Slovenija je z drugo zmago ohranila zmagovalni ritem v kvalifikacijski skupini H in se povzpela na vrh razpredelnice. Foto: Grega Valančič/Sportida

V 57. minuti pa so tribune, na katerih ni manjkalo mladih ljubiteljev nogometa, le skočile na noge od navdušenja. Žoga se je znašla v mreži San Marina, Slovenija je prebila njen obrambni zid. Če je imela v prvem polčasu kar nekaj smole in dvakrat zatresla prečko, pa je tokrat Benjamina Šeška poljubila sreča. Miha Zajc je ustrelil na vrata, branilec San Marina pa je blokiral njegov strel in preusmeril žogo do osamljenega napadalca Salzburga, od katerega se je žoga srečno od zgornjega dela telesa odbila v prazno mrežo. Mladi slovenski as je tako dosegel prvi gol v tem kvalifikacijskem ciklusu.

Le nekaj minut pozneje je Slovenija podvojila prednost. Žan Vipotnik, ki je v igro vstopil namesto Vombergarja, je podobno kot v Astani poskrbel za ''čaroben'' prvi stik z žogo. Z desne strani je poslal podajo v kazenski prostor gostov, tam pa je rezervist Roberto Di Maio ob pomanjkanju zbranosti zatresel lastno mrežo.

Za prvi zadetek je s pomočjo sreče in branilca San Marina zaslužen Benjamin Šeško, za drugega pa "polovično" Žan Vipotnik. Foto: Grega Valančič/Sportida

Rezultat se do konca, čeprav si je Slovenija pripravila še nekaj (pol)priložnosti, ni več spreminjal. Slovenija se je z drugo zaporedno zmago, tako uspešno ni še nikoli vstopila v kvalifikacijski ciklus za veliko tekmovanje, povzpela na vrh razpredelnice. Slovenija ni izgubila na zadnjih osmih tekmah!

Podvig Kazahstana proti prvim favoritom skupine

Z ovirami, ki so v četrtek v Kazahstanu prežale na Kekove izbrance, a jim niso preprečile uresničitve cilja, so se v nedeljo spopadli prvi favoriti skupine H Danci. Polfinalisti zadnjega evropskega prvenstva so v kvalifikacije krenili odločno, doma so s 3:1 premagali Finsko, s tremi zadetki pa je blestel mladi napadalec Atalante Rasmus Höjlund. Sprva mu mu je šlo odlično tudi na umetni travnati podlagi v Astani, kjer so Skandinavci po njegovi zaslugi povedli z 2:0.

Danec Rasmus Höjlund je s petimi zadetki najboljši strelec kvalifikacij. Dvakrat je zadel v polno tudi v Astani, a z Danci po norem preobratu Kazahstana ostal praznih rok. Foto: Reuters

V uvodu 2. kroga kvalifikacij za Euro 2024 je že dišalo po zanesljivi zmagi Dancev, nato pa se je gostiteljem v 74. minuti nenadejano ponudila priložnost za priključek. Po zelo strogo dosojeni 11-metrovki je Kazahstan znižal na 1:2, zaigral še bolj odločno, v zadnjih minutah rednega dela pa povsem šokiral Dance. Najprej je Askhat Tagybergen s prekrasnim strelom z razdalje, pravcatim evrogolom, premagal Kasperja Schmeichla, nato pa ga je matiral še Abat Aimbetov. Rezervist Kazahstana je v igro vstopil v 79. minuti, deset minut pozneje pa se podpisal pod eno najslajših zmag v zgodovini kazahstanskega nogometa, s katero so bili lahko zelo zadovoljni tudi slovenski navijači.

Veselje Abata Aimbetova po zmagovitem zadetku Kazahstana. Foto: Reuters

V večernem spopadu skupine H je Finska v Belfastu premagala Severno Irsko in poskrbela, da sredino razpredelnice s tremi točkami sestavljajo kar štiri reprezentance. Edini, ki jih nista zbrali toliko, sta vodilna Slovenija (6) in zadnjeuvrščeni San Marino (0).

Kekove izbrance v naslednjem (junijskem) ciklusu čakata zelo zahtevni preizkušnji. Najprej gostovanje na Finskem (16. junij), nato še domača tekma s favorizirano in za Slovenijo v preteklosti zelo neugodno Dansko (19. junij).

Anglija premagala Ukrajino, Kane in Ronaldo do novih rekordov

Za Anglijo sta v prvem polčasu zadela v polno Bukayo Saka in Harry Kane. Mladi zvezdnik Arsenala je prispeval tudi podajo. Foto: Reuters Angleži so po zmagi v Neaplju nad aktualnimi evropskimi prvaki Italijani zadržali zmagoviti ritem in se veselili treh točk tudi proti Ukrajini. Ukrajinci so moč treh levov občutili že leta 2021, ko so bili v četrtfinalu zadnjega Eura nemočni. Angleži so takrat zmagali kar s 4:0. Tokrat so Otočani zmagali z 2:0, v polno sta zadela Bukayo Saka in Harry Kane. Saka je prispeval tudi podajo za zadetek najboljšega strelca angleške reprezentance vseh časov. Kapetan Tottenhama je zdaj že pri 55 zadetkih.

Azzurri so si rane po bolečem domačem porazu z Anglijo vsaj delno zacelili z zmago na najlažjem gostovanju v skupini, ko so premagali sosedo Malto z 2:0. Izbranci Roberta Mancinija so oba zadetka dosegli v uvodni tretjini srečanja, še drugič zapored je bil uspešen Mateo Retegui, mladi Argentinec z italijanskim potnim listom.

V skupini J je znova v središču pozornosti znašel Cristiano Ronaldo. Pri 38 letih še naprej redno nastopa za portugalsko reprezentanco. Novi selektor Roberto Martinez mu zaupa, CR7 pa je tako proti Liechtensteinu kot Luksemburgu dosegel dva zadetka. Za izbrano vrsto je zbral že 198 nastopov in 122 zadetkov, kar sta absolutna svetovna rekorda v svetu reprezentančnega nogometa. Portugalska se je znesla nad Luksemburgom in zmagala s "teniškim" rezultatom 6:0.

Cristiano Ronaldo je oba zadetka na srečanju v Luksemburgu dosegel že v prvem polčasu. Foto: Reuters

Slovaška je popravila vtis s prve tekme, ko je doma remizirala z Luksemburgom. Tokrat je premagala Bosno in Hercegovino, ki je pod vodstvom novega selektorja Faruka Hadžibegića v četrtek navdušila z izvedbo proti Islandiji (3:0). Na Slovaškem je ostala praznih rok. Najvišjo zmago večera so proslavljali Islandci, ki so mrežo nemočnih nogometašev Liechtensteina zatresli kar sedemkrat. Kar tri zadetke je prispeval branilec Aron Gunnarsson.

Na Euro neposredno le Nemci



Euro 2024 bo potekal v Nemčiji, ki se je nazadnje kot gostiteljica velikega tekmovanja izkazala leta 2006 (SP 2006). Foto: Guliverimage V kvalifikacijah za Euro 2024 nastopa 53 članic evropske nogometne družine. Edina reprezentanca, ki je že uvrščena na tekmovanje, je gostiteljica Nemčija. Na SP 2022 je elf razočaral, tako da bo na domačem Euru veljal le največji dosežek, če se bo želel odkupiti razočaranim navijačem. Favoritov za najvišje dosežke je še ogromno, a si bodo morali vsi, razen Nemcev, še zagotoviti nastop prek kvalifikacij. Na Euro 2024 se bosta neposredno uvrstili najboljši reprezentanci (1. in 2. mesto) iz vsake izmed desetih skupin, zadnje tri vstopnice pa bodo razdeljene v dodatnih kvalifikacijah, na katerih bodo deležne prednosti tiste izbrane vrste, ki so bile neuspešne v skupinskem delu kvalifikacij, a boljše v zadnji izvedbi lige narodov.

