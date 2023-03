Mešani občutki Matjaža Keka: Cilj je dosežen, a ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Matjaž Kek je prvič v selektorski karieri v uvodnih dveh krogih kvalifikacij osvojil šest točk, a je od srečanja s San Marinom pričakoval vendarle več. Boljšo igro Slovenije in višjo zmago.

Matjaž Kek je prvič v selektorski karieri v uvodnih dveh krogih kvalifikacij osvojil šest točk, a je od srečanja s San Marinom pričakoval vendarle več. Boljšo igro Slovenije in višjo zmago. Foto: Grega Valančič/Sportida

Res je, da je nogomet iz leta v leto bolj nepredvidljiv in da se kakovostne razlike med reprezentancami manjšajo, a je slovenska javnost od domačega srečanja s San Marinom, z najslabšo ekipo v skupini, statistika dodaja, da tudi najbolj skromno izbrano vrsto na svetu, pričakovala več. Podobno velja tudi za selektorja Matjaža Keka, ki po zmagi z 2:0 ni skrival mešanih občutkov.

Selektor Matjaž Kek, zadnji Slovenec, ki je vodil člansko reprezentanco na velikem tekmovanju (SP 2010), je od domače tekme proti San Marinu, katero si je v živo ogledalo več kot 10 tisoč gledalcev, pričakoval več. Pričakoval je več zadetkov, prepričljivejšo zmago, predvsem pa manj živčnosti. Ta se je med Kekovo četo prikradla po številnih zapravljenih priložnostih, ko je bil na semaforju še kar nekaj minut po začetku drugega polčasa izpisan rezultat 0:0. Nato pa je Slovenijo le poljubila sreča.

Fotogalerija s tekme Slovenija : San Marino, foto Grega Valančič/Sportida:

Tisto, kar ji je sredi prvega dela odvzela, ko sta Jaka Bijol in Žan Karničnik v nekaj sekundah dvakrat zatresla prečko, sta ji vrnila nevsakdanji zadetek Benjamina Šeška, ki ga je dosegel po spletu nevsakdanjih okoliščin z zgornjim delom telesa, nato pa so si gostje, amaterji iz žepne državice na Apeninskem polotoku, zatresli mrežo še sami.

Dvoboj v Stožicah je spremljalo več kot 10 tisoč ljubiteljev nogometa. Foto: Reuters

Na koncu je ostalo pri 2:0. Le pri 2:0. S tako nizkim rezultatom ni Slovenija še nikoli premagala San Marina. V kvalifikacijah za velika tekmovanja ga je v Ljubljani in Mariboru premagala s 6:0 in 5:0, na prijateljski tekmi pred tremi pa je bila v Stožicah boljša s 4:0. Tokrat je bila zmaga, čeprav je Slovenija prevladovala na igrišču in gostom ni ponudila malodane ene priložnosti, izražena z najmanjšo razliko v zadetkih. Zgolj z 2:0.

Selektor Matjaž Kek je bil zadovoljen le z zmago, z novimi tremi točkami, s katerimi je Slovenija pozdravila najboljši vstop v kvalifikacijski ciklus vseh časov, s šestimi točkami pa je po dveh krogih vodilna v skupini H. Edina med šestimi, ki je osvojila maksimalno število točk.

Kek brez ovinkarjenja: Nekateri niso igrali na primerni ravni

Matjaž Kek po dvoboju ni skrival mešanih občutkov. Foto: Grega Valančič/Sportida Z vsem drugim, vključno igro, pa 61-letni Mariborčan ni bil zadovoljen. To je dal jasno vedeti po srečanju, ki bo hitro romalo v pozabo, njegovi varovanci pa se bodo, tako vsaj upa selektor, iz tega naučili kaj uporabnega.

"Čestitke za zmago. To pa je bilo tudi bolj ali manj vse. Taka je bila tudi naša igra. Izbor igralcev ni bil tisti, ki je bil najprimernejši na začetku. Potem smo to popravili. Drugo je, da ne daš gola iz takšnih priložnosti, kot smo jih imeli, zaradi česar je bilo nekaj živčnosti. Nekateri res niso igrali na primerni ravni - do soigralcev, stroke, kulise. S tem nisem zadovoljen, zadovoljen pa sem s tistim, da smo dobili še nekatere igralce,'' je izpostavil tudi nekaj pozitivnih stvari, pridobitev s tega srečanja, na katerem pa nekateri njegovi varovanci niso dali tistega, kar je od njih pričakoval.

Skupinski pozdrav in zaključni nagovor na središču igrišča je postal že tradicija na tekmah izbrane vrste. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zadovoljilo ga je lahko spoznanje, da je v obrambni vrsti ob krstnem nastopu za izbrano vrsto dober vtis pustil Vanja Drkušić. Resda je imel opravka z enim najmanj nevarnih napadov na svetu, a je vseeno v paru z nekdanjim klubskim soigralcem Davidom Brekalom ustavil vse potencialne nalete gostov, pri katerih bi lahko vsaj malce zadišalo po priložnosti. Andres Vombergar se je boril v napadu, sodeloval z Benjaminom Šeškom, zapravil nekaj priložnosti, nato pa predal štafeto Žanu Vipotniku. Konjičan je imel velike prste vmes pri drugem zadetku. S podajo je iskal Šeška, nato pa se je vmešal branilec San Marina Roberto di Maio in nesrečno zatresel svojo mrežo.

Šele zdaj se bodo začele mešati karte

Oba omenjena napadalca sta nastopila šele drugič za Kekovo četo, Vombergar je dočakal sploh krstni nastop v kvalifikacijah. Če bi izkoristil katero izmed priložnosti, najlepšo mu je v 55. minuti obranil gostujoči vratar, bi Slovenija morda na koncu zmagala z višjo razliko.

Slovenska reprezentanca bo junijski del kvalifikacij pričakala na prvem mestu skupine H. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Pričakovali pa smo višjo zmago, bolj všečno igro. Mogoče je ta tekma prišla v pravem trenutku. Na koncu je to takšna zmaga, ki te mora ves čas pustiti treznega in objektivnega v ocenjevanju, kar smo naredili. Cilj šestih točk je dosežen, ampak šele zdaj se bodo začele karte mešati," se selektor Kek zaveda, da bo pravi izpit zrelosti prišel junija, ko bosta sledila dvoboja s ''severnjaki'', na papirju najboljšima reprezentancama skupine. Najprej bodo Slovenci gostovali v Helsinkih, nato doma gostili Dansko, ki si je v nedeljo privoščila spodrsljaj v Kazahstanu in zapravila vodstvo z 2:0.

Keku gre na roko tudi pravilo, ki velja v tekmovanjih pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa). Takrat v primeru, če imata dve ekipi enako število točk, ne odloča skupna razlika v zadetkih (tako kot pri tekmovanjih Fife), ampak medsebojna srečanja. Zato niti ni bila takšna nuja glede lova na ''rekordno'' visoko zmago nad San Marinom, s katero bi si Slovenija izboljšala gol razliko. Prejela je tisto, kar je najbolj potrebovala. Tri točke.

Naslednja tekma čaka Slovenijo 16. junija na Finskem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prejela pa je tudi opozorilo, da bo s takšno igro, kot jo je prikazala proti San Marinu, proti izbranim vrstam, ki zmorejo na zelenici bistveno več, težje prišla do točk. Teh pa bo Slovenija letos potrebovala veliko, če bo želela po sušnih 13 letih znova začutiti adrenalin, ki polni žile nogometnih navdušencev, ko se katera izbrana vrsta uvrsti na veliko tekmovanje.