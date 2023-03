Valižani v izdihljajih tekme do izenačenja na Poljudu, Španci zanesljivi

Luka Modrić in druščina so danes z 1:1 remizirali z Walesom.

Luka Modrić in druščina so danes z 1:1 remizirali z Walesom. Foto: Reuters

Kot zadnje se prvič v kvalifikacijah za Euro 2024 predstavljajo še reprezentance v skupinah A, D in I. Hrvaška se v prvem nastopu po zmagi nad Marokom za 3. mesto na SP 2022 na razprodanem Poljudu, kjer je na reprezentančni tekmi po dolgem času prisotna tudi splitska Torcida, meri z Walesom. Španci pod vodstvom novega selektorja Luisa de la Fuenteja gostijo Norvežane, ki ne morejo računati na pomoč najbolj vročega napadalca na svetu, Erlinga Haalanda. V Srbiji sta se pred praznimi tribunami pomerili Belorusija in Švica, ki je tekmeca odpihnila s kar petimi zadetki.

V Splitu se je danes odvil nogometni praznik. Na stadionu Poljud, kjer je hrvaška reprezentanca leta 2021 odpravila Slovenijo s 3:0, sta se v uvodni tekmi kvalifikacij za Euro 2024 pomerili Hrvaška in Wales. Ognjeni so pred nekaj meseci s tretjim mestom na SP 2022 poskrbeli za novo veliko nogometno evforijo. Tudi danes so v 28. minuti domači razveselili 35 tisoč gledalcev, ko je mrežo gostujočega vratarja Dannyja Warda zatresel Andrej Kramarić. A na Poljudu prave veselice le ni bilo, za kar je v tretji minuti sodnikovega podaljška poskrbel Nathan Broadhead z zadetkom za izenačenje.

Otočani so sicer na Hrvaškem pogrešali kar nekaj pomembnih igralcev. Po SP 2022, kjer so končali skupinski del tekmovanja brez zmage na zadnjem mestu, se je od državnega dresa poslovil največji zvezdnik Gareth Bale. Ker ni več tudi Chrisa Gunterja, Joeja Allena in Jonnyja Williamsa, zaradi poškodb pa sta manjkala tudi Ben Davies in Wayne Hennessey, so se Valižani predstavili s spremenjeno zasedbo. Pri Hrvatih za spremembo od SP 2022 ni več Dejana Lovrena, ki je zaključil reprezentančno pot.

V skupini D je na vrhu Turčija, ki je bila v gosteh z 2:1 boljša od Armenije. Za domače se je tekma v Erevanu začela odlično, po avtogolu Ozana Kabaka v deseti minuti je Armenija vodila, toda že pred koncem prvega dela je v pravo mrežo žogo poslal Orkun Kökcü. Zmago pa je nato Turčiji zagotovil Kerem Aktürkoglu v 64. minuti.

Španci do zmage z novim selektorjem, Norveška brez Haalanda

V skupini A sta se pomerila Španija in Norveška. Rdečo furijo je prvič vodil Luis de la Fuente, gostje pa so zaigrali močno oslabljeni, saj so pogrešali tudi najbolj vročega napadalca na svetu. Erling Haaland je za Manchester City v zadnjih tednih zadeval kot za stavo, na zadnji tekmi lige prvakov je kar petkrat zatresel mrežo RB Leipziga, tokrat pa je zaradi poškodbe mišice odpovedal reprezentančno akcijo. Ne bo nastopil niti proti Gruziji, kar je velik udarec za vikinge, ki so sicer lani v ligi narodov na dveh tekmah proti Kekovi četi osvojili le točko. Zaskrbljen je lahko tudi trener Cityja Josep Guardiola, saj ga 1. aprila čaka angleški derbi proti Liverpoolu.

Španci so v 13. minuti tekme prišli do vodstva, ko je v polno zadel vezist RB Salzburga Dani Olmo. Norvežani so se nato dolgo uspešno upirali, v 81. minuti pa je španski selektor v igro poslal Joseluja in ta je v 84. in 85. minuti zabil še dva gola za lepo prednost domače selekcije.

Dani Oslmo je v 13. minuti popeljal Španijo v vodstvo proti oslabljeni Norveški. Foto: Reuters

Španci in Škoti so na vrhu skupine A s po tremi točkami. Škoti so danes prav tako s 3:0 premagali Ciper. Zmago Otočanov je z dvema goloma potrdil šele Scott McTominay v 87. minuti in sodnikovem dodatku. Pred tem je za prvi gol že v prvem delu tekme poskrbel John McGinn.

Švicarji so odigrali dvoboj pred praznimi tribunami. Na nevtralnem prizorišču v Srbiji (Novi Sad) so se pomerili z Belorusijo in jo odpravili s kar 5:0 - s tremi goli je bil razpoložen 31-letni Renato Steffen. Čeprav se je Evropska nogometna zveza (Uefa) soočala s pritiskom, saj ni manjkalo zahtev, da bi podobno kot Rusiji prepovedali nastop v kvalifikacijah za Euro 2024 tudi Belorusiji, lahko zadnje omenjena za zdaj igra evropske tekme. O tem bo govora tudi na naslednjem zasedanju izvršnega odbora Uefe v Lizboni. Na sporedu bo 4. aprila, dan pozneje pa bo Aleksander Čeferin ponovno izvoljen za predsednika Uefe.

Z zmago so kvalifikacije začeli tudi Romuni, ki so na gostovanju v Andori dosegli dva gola. Izrael in Kosovo sta se razšla z remijem 1:1.

Na Euro neposredno le Nemci

V boj za Euro 2024 se v kvalifikacijah podaja 53 članic evropske nogometne družine. Edina, ki je že uvrščena na tekmovanje, je gostiteljica Nemčija. Na SP 2022 je elf razočaral, tako da bo na domačem Euru veljal le največji dosežek, če se bo želel odkupiti razočaranim navijačem. Favoritov za najvišje dosežke je še ogromno, a si bodo morali vsi, razen Nemcev, še zagotoviti nastop prek kvalifikacij.

