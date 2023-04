Lazio ugnal Juventus. Lovrić v polno, Roma že tretja.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na uvodni sobotni tekmi 29. kroga serie A je Udinese z golom Sandija Lovrića, to je bil njegov četrti gol v tej sezoni, proti Monzi povedel v 18. minuti. Na koncu sta se ekipi razšli z 2:2. Spezia Tia Cipota je remizirala v Firencah z 1:1, mladi slovenski reprezentant pa je vstopil v igro v 65. minuti. Sampdoria je v derbiju začelja presenetljivo doma izgubila proti Cremoneseju, Martin Turk je ostal na klopi. Lazio je v večernem derbiju premagal Juventusu in se vodilnemu Napoliju približal na 16 točk.

Slovenski reprezentant Sandi Lovrić je bil za svoj četrti zadetek v sezoni natančen v 18. minuti, Udinese pa je do polčasa vodstvo ohranil. Monza je drugi polčas odprla sijajno in po treh minutah izenačila po zadetku Andree Colpanija, v 56. minuti pa je Nicolo Rovella gostom zagotovil vodstvo. Udinese je ob koncu dvoboja izenačil, potem ko je Beto v drugi minuti sodnikovega dodatka zadel z bele pike.

Spezia, pri kateri je Tio Cipot igral od 65. minute, je gostovala pri Fiorentini in igrala 1:1. Gostom je točko prinesel M'Bala Nzola, ko je izenačil v 32. minuti. Sampdoria, pri kateri Martin Turk tokrat ni branil, je doživela nov udarec. Pristala je povsem na dnu lestvice, potem ko je doma izgubila proti po novem predzadnjemu Cremoneseju z 2:3. Leandro Sernicola je v 95. minuti zadel za zmago ekipe, ki bo tako kot Sampdoria prihodnjo sezono najverjetneje igrala v drugi ligi.

Mattia Zaccagni (Lazio) je dosegel zmagoviti zadetek na derbiju v Rimu. Foto: Reuters V večerni tekmi je drugouvrščeni Lazio gostil Juventus in ga premagal z 2:1. Mattia Zaccagni je zmagoviti gol dosegel v 53. minuti. Pred tem sta v prvem polčasu zadela Sergej Milinković-Savić za domače in Adrien Rabiot za goste. Lazio tako za vodilnim Napolijem zaostaja 16 točk.

Domač poraz je doživela Atalanta, z 0:2 je izgubila proti Bologni. Nicola Sansone in Ricardo Orsolini sta zadela za goste. Roma je z enajstmetrovko Paula Dybale z 1:0 zmagala v gosteh pri Torinu, Verona pa je doma premagala Sassuolo z 2:1 in dosegla pomembne točke v boju za obstanek. Za rešilnim 17. mestom zaostaja za štiri točke.

Napoli do tesne zmage, Inter in Milan le do točke

Napoli se je po polomu v prejšnjem krogu vrnil na zmagovite tirnice. Foto: Guliver Image Inter je na petkovi tekmi povedel, saj je že v šesti minuti zadel Robin Gosens. Točko je domačinom ob koncu dvoboja priboril nekdanji nogometaš Interja Antonio Candreva, ki je z desne strani ob robu igrišča bržkone želel poslati predložek pred vrata Andrea Onanaja, žoga pa je presenetila in preletela gostujočega vratarja in končala v vratih.

Vodilni Napoli pri Lecceju ni imel najlažjega dela, a je na koncu vseeno vpisal 24. zmago v sezoni. Z golom Giovannija Di Lorenza so Neapeljčani povedli v 18. minuti, v uvodu drugega polčasa pa je izenačil Federico Di Francesco. Dobrih deset minut kasneje so si domačini zadeli sami, ko je lastno mrežo zatresel Antonino Gallo. Napoli s 74 točkami varno ostaja na vrhu serie A.

Nogometaši Milana so z Empolijem Petra Stojanovića in Lovra Štubljarja, oba sta tekmo presedela, le remizirali brez golov. Milančani so povsem nadigrali nasprotnika, a svoje terenske moči niso mogli pretvoriti v zadetke. Ob koncu dvoboja je Olivier Giroud le zatresel mrežo Empolija, a je sodnik po ogledu Vara gol razveljavil zaradi igre z roko.

