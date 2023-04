Spodrsljaj Interja, visok poraz Bijola in Lovrića

Nogometaši Napolija blestijo v italijanskem prvenstvu, v nedeljo pa se lahko v 28. krogu z novo zmago, v goste prihaja aktualni prvak AC Milan, še približajo tako želenemu naslovu prvaka, prvem po 33 letih. Na prvi nedeljski tekmi sta Jaka Bijol in Sandi Lovrić z Udinesejem doživela visok poraz z Bologno, 0:3. Inter je že v soboto doma ostal brez točk proti Fiorentini (0:1), Juventus pa je doma z 1:0 ugnal Verono in se povzpel na sedmo mesto.

V serie A se dokazuje veliko slovenskih legionarjev. Največ izkušenj ima Samir Handanović. Kapetan Interja, ki se je v tej sezoni preselil na klop za rezervne igralce, je z Interjem v soboto utrpel domači poraz proti Fiorentini. Ljubljančan je sedel na klopi za rezervne igralce.

V času nedeljskega kosila je Udinese gostoval v Bologni, na delu sta bila dva slovenska reprezentanta. Jaka Bijol je odpravil zdravstvene težave in je odigral celotno tekmo, dobil pa rumeni karton. Od prve minute je igral tudi Sandi Lovrić in bil zamenjan v 86. Razlogov za veselje pa nista imela, saj je Bologna že ob polčasu vodila z 2:0 in na koncu zmagala s 3:0. Bologna je Videmčane na lestvici zdaj celo prehitela. Na začetku sezone so bili Bijol in soigralci v samem vrhu, zdaj pa so na repu deseterice.

19-letni Koprčan Martin Turk bo v nedeljo branil na Olimpijskem stadionu v Rimu. Foto: Guliverimage Spezia Tia Cipota, ki po prihodu iz Mure še čaka na prvo tekmo, na kateri bi se znašel v udarni enajsterici, bo gostila Salernitano. Pri gostih je nastop Domna Črnigoja, ki ima še vedno zdravstvene težave, pod vprašajem.

Martin Turk, mladi slovenski reprezentant, nadaljuje atraktivna gostovanja. V vratih Sampdorie je letos debitiral na gostovanju pri Juventusu. Trener Dejan Stanković mu zaupa, tako da bo za uveljavljenega italijanskega prvoligaša, ki je v tej sezoni v težavah, branil še tretjič zapored. Tokrat odhaja na sloviti Olimpico v Rim. Roma je favorit, nekdanji klub Srečka Katanca iz Genove pa bo lovil zlata vredne točke za obstanek.

V Neaplju narašča evforija. Foto: Reuters

Veliki derbi se obeta v Neaplju. Napoli, največji favorit za osvojitev prvenstva, se bo v evforičnem mestu pod Vezuvom pomeril z branilci naslova. Gostje, ki za vodilnim klubom zaostajajo kar 23 točk, prihajajo na jug Italije brez znova poškodovanega Zlatana Ibrahimovića.

V ponedeljek bo Empoli, pri katerem Petar Stojanović nima zasidranega položaja v začetni enajsterici, gostil Lecce.

