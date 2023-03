Antisemitski izgredi na rimskem derbiju pod drobnogledom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi domnevnih antisemitskih vzklikov nekaterih navijačev Lazia so v klubu odločeni, da bodo storilce našli in ustrezno ukrepali.

Zaradi domnevnih antisemitskih vzklikov nekaterih navijačev Lazia so v klubu odločeni, da bodo storilce našli in ustrezno ukrepali. Foto: Guliverimage

Italijanski nogometni klub Lazio preiskuje navijaški incident na nedeljskem mestnem derbiju državnega prvenstva z Romo. Zaradi domnevnih antisemitskih vzklikov nekaterih navijačev Lazia so v klubu odločeni, da bodo storilce našli in ustrezno ukrepali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Lazio je v sporočilu za javnost zapisal, da v klubu obsojajo vsakršno obliko diskriminatornega, rasističnega in antisemitskega obnašanja na stadionih. Poudarili so, da se zavedajo težav, a obenem dodali, da takšno obnašanje sproža le nekaj posameznikov, drugi pa jim nekritično sledijo.

Napovedali so, da bodo skušali s posnetki varnostnih kamer na stadionu identificirati pobudnike takšnega obnašanja.

Dogajanje je obsodil tudi italijanski minister za šport Andrea Abodi. Notranji minister Matteo Piantedosi pa je za 30. marec sklical sestanek z Abodijem in predstavniki nogometne zveze in predstavniki judovske skupnosti v Italiji. Tema bo prav rasizem in antisemitizem na italijanskih stadionih.