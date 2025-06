Chelsea je po poročanju medijev plačal Delapovo odkupno klavzulo v višini 30 milijonov funtov (približno 35 milijonov evrov) za podpis pogodbe z angleškim reprezentantom do 21 let, ki je ob koncu sezone z Ipswichom izpadel iz prve lige.

Kluba sta prejšnji teden dosegla dogovor o prestopu Delapa, ki je postal prva poletna okrepitev modrih in se bo lahko takoj pridružil Londončanom zaradi 10-dnevnega junijskega prestopnega roka Fife.

Liam Delap, welcome to our house. 🏡 pic.twitter.com/EO3GIT0mlv — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 4, 2025

To mu bo omogočilo nastop na prihajajočem klubskem svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, če pa bo z ekipo tja res odpotoval, bo to pomenilo, da bo izpustil euro do 21 let na Slovaškem.