"Italijanski genij je tukaj"

Italijanski mediji so že pred dnevi poročali, da je 49-letnik sprejel ponudbo Al-Hilala. Omenjali so triletno pogodbo z letno plačo do 25 milijonov evrov, ameriški mediji pa so poročali o dvoletni pogodbi. Klub za zdaj ni posredoval nobenih uradnih podrobnosti.

V prvem intervjuju, ki ga je objavil klub, je Inzaghi povedal, da si je po trenerskih letih pri Laziu in nazadnje štirih letih pri Interju "vedno" želel delati v tujini.

Inzaghi: Al-Hilal je odlična priložnost

"Al-Hilal je odlična priložnost v moji karieri," je za klubsko spletno stran dejal Inzaghi, ki govori samo italijansko. Al-Hilal je spremljal že nekaj časa in je do kluba razvil simpatije.

Odločitev o razhodu z Interjem je bila "sprejeta sporazumno", so v izjavi za javnost sporočili italijanski podprvaki. V intervjuju za Al-Hilal je Inzaghi tudi poudaril, da bo med njim in Interjem "vedno veliko in medsebojno spoštovanje".

✍🏻🇸🇦 Simone Inzaghi, here unveiled as new Al Hilal head coach until June 2027.



Deal done by agents Federico Pastorello, Tommaso Inzaghi and Luca Bascherini. pic.twitter.com/sZ0sJnTRCS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2025

Po poročanju časnika Gazzette dello Sport je bilo veliko razočaranje nad porazom v finalu lige prvakov eden od razlogov za odločitev proti Interju, kjer je imel Inzaghi pogodbo do leta 2026.

Odločilni dejavnik za selitev v Savdsko Arabijo pa je bila tudi utrujenost po dolgem in napornem mandatu, je navedel. Inzaghi pa ne bo imel veliko časa, da bi si opomogel. Foto: Reuters

Odločilni dejavnik za selitev v Savdsko Arabijo pa je bila tudi utrujenost po dolgem in napornem mandatu, je navedel. Inzaghi pa ne bo imel veliko časa, da bi si opomogel.

Al-Hilal bo tako kot Inter sodeloval na klubskem svetovnem prvenstvu v ZDA od 14. junija do 13. julija. Inzaghijeva prva tekma kot trener Al-Hilala bo 18. junija proti Real Madridu in njegovemu novemu trenerju Xabiju Alonsu.