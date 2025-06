Osem igralcev Salernitane hospitaliziranih zaradi zastrupitve

"Salernitana sporoča, da je odpovedala trening, predviden za ponedeljek, zaradi resne zastrupitve s hrano, ki je prizadela 21 njenih članov, vključno z igralci in osebjem, in se je končala z vrsto slabostmi, ki so jih doživeli med povratkom iz Genove," so v klubu pojasnili v izjavi.

"Razmere so zahtevale posredovanje reševalcev ob prihodu na letališče Salerno in hospitalizacijo velikega števila prizadetih," se nadaljuje v izjavi.

Zahtevajo prestavitev tekme

Salernitana je zahtevala, da se druga tekma končnice, ki je bila prvotno načrtovana za petek zvečer, prestavi na poznejši datum.

"Klub je takoj sprožil vse potrebne postopke za zaščito zdravja svojih članov in obvestil pristojne organe, pri čemer si pridržuje pravico do kakršnih koli ukrepov na igriščih - tako športnih kot drugih - za zaščito interesov kluba in njegovih članov le nekaj dni pred drugo tekmo," je še zapisano v izjavi.

Po poročanju italijanskega športnega dnevnika Gazzetta dello Sport je policija že obiskala genovski hotel, kjer je Salernitana bivala pred tekmo, in kjer so pripravili obroke na osnovi riža, načrtovane za povratni let ekipe.