V živo: Fiorentina upravičila vlogo favorita

Z obračunom med Istanbul Basaksehirjem in Gentom se je že v sredo začel sklop povratnih tekem osmina finala konferenčne lige. Prva tekma se je končala z izidom 1:1, na drugi pa so nogometaši Genta zmagali s 4:1 in se kot prvi uvrstili v četrtfinale. Ostale tekme v četrtek zvečer. Prepričljiva je bila Fiorentina, ki je Sivasspor premagala s 4:1 in napredovala med osem najboljših s 5:1.

Nogometaši Genta so prvi četrtfinalisti evropske konferenčne lige. V današnji povratni tekmi osmine finala so v gosteh s 4:1 premagali Istanbul Basaksehir in se s skupnim izidom 5:2 uvrstili v nadaljevanje tekmovanja. Belgijska zasedba je na domačem terenu igrala 1:1, danes pa je hitro pokazala, da turški ekipi ne bo dovolila priložnosti za zmago. Gent je vse opravil v le štirih minutah, junak dvoboja pa je postal Nigerijec Gift Orban. Poskrbel je za "hat trick" v zgolj štirih minutah (od 31. do 34.), za piko na i odličnemu prvemu delu pa je nato zadel še Hugo Cuypers. V nadaljevanju so gostje brez težav zadržali visoko vodstvo, za domače je zgolj lepotni popravek dosegel Adnan Januzaj tik pred koncem tekme.

Fiorentina je v četrtfinale napredovala s skupnim izidom 5:1. Foto: Guliver Image

Konferenčna liga, osmina finala (povratne tekme):

Sreda, 15. marec:

Četrtek, 16. marec: