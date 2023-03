Ibrahimović podrl rekord, a kljub temu ni imel razloga za veselje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 27. krogu italijanskega prvenstva je Milan v soboto zvečer klonil na gostovanju v Vidmu (1:3) in izgubil sedmič v sezoni. Jaka Bijol je za Udinese igral celo tekmo, Sandi Lovrić pa je igral od 73. minute. Pri gostih je v konici napada zaigral neumorni švedski zvezdnik Zlatan Ibrahimović, prvič po 422 dneh. Ibrahimović je globoko v sodnikovem podaljšku prvega polčasa zadel z bele pike in pri dopolnjenih 41 letih in 166 dneh postal najstarejši strelec v zgodovini serie A.

V Vidmu je povedla domača zasedba, ko je v deveti minuti zadel Roberto Pereyra. V končnici polčasa pa so gledalci videli razburljivo predstavo. Najprej je v sodniškem dodatku prvega dela Zlatan Ibrahimović zapravil prvi strel z bele pike, vendar je dobil še drugo možnost, potem ko je Beto prehitro stekel v kazenski prostor. V drugem poskusu pa je švedski zvezdnik zadel za 1:1. Z 41 leti in 166 dnevi je postal najstarejši strelec v zgodovini italijanske lige, pred tem je rekord iz maja leta 2007 držal nekdanji igralec Milana Alessandro Costacurta. Ta je prav tako zadel z bele pike in tekmec je bil tudi takrat Udinese, le da v Milanu, kjer je videmska zasedba zmagala s 3:2.

A 41 ans et 166 jours, Zlatan Ibrahimović devient le joueur le plus âgé à marquer en Serie A ! 🦁 pic.twitter.com/5Id40Jm9rV — 𝑫𝑰𝑨𝑽𝑶𝑳𝑶 𝑭𝑹 👺🇫🇷 (@DiavoloFR) March 18, 2023

Ibrahimović je postal tudi najstarejši igralec, ki je začel tekmo ter dosegel gol v zgodovini lige, obenem pa je tudi najstarejši kapetan v zgodovini Milana. Toda v šesti minuti sodniškega dodatka prvega polčasa je veselje Milana hitro prekinil Beto, ki je Videmčanom priigral novo vodstvo. Udinese je v drugem polčasu še povečal prednost, ko je v 70. minuti Kingsley Ehizbue zadel za končnih 3:1.

Salernitana Domna Črnigoja, ki je manjkal zaradi poškodbe, se je z 2:2 razšla z Bologno.

Liga, ki ima največ četrtfinalistov lige prvakov (tri), je sicer v 27. krog vstopila že v petek. Tio Cipot je s Spezio gostoval pri Sassuolu in izgubil z 1:2, Petar Stojanović in Lovro Štubljar pa sta z Empolijem priznala premoč Atalanti (1:2). Cipot je v petek za Spezio igral od 75. minute, medtem ko Stojanović in Štubljar nista dobila priložnosti za dokazovanje pri Empoliju.

Cipot je v petek za Spezio igral od 75. minute. Foto: Guliverimage

V času nedeljskega kosila se obeta debi mladega slovenskega vratarja Martina Turka še na domači tekmi Sampdorie. Trener Dejan Stanković, sicer svak selektorja mlade izbrane vrste Slovenije Milenka Ačimovića, mu zaupa, tako da bi lahko dočakal priložnost za nastop v Genovi proti Veroni.

Vrhunec konca tedna prinaša nedelja. Vodilni Napoli se bo mudil pri Torinu, v rimskem derbiju bosta obračunala Lazio in Roma, zvečer pa na San Siru k Handanovićem Interju prihaja Juventus.

