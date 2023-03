V boju za najprestižnejšo klubsko lovoriko vztraja osem velikanov iz petih držav. Presenetljivo ima največ četrtfinalistov Italija, med njimi je tudi Inter, pri katerem se dokazuje Samir Handanović. Največji favoriti za osvojitev naslova so branilec naslova Real Madrid, ki mu je žreb v četrtfinalu za tekmeca namenil Chelsea, ter Bayern München in Manchester City, ki bosta medsebojno obračunala za vstopnico za polfinale. Italija bo imela najmanj enega polfinalista, saj se bosta udarila AC Milan in Napoli.

Pari četrtfinala: Real Madrid (Špa) - Chelsea (Ang)

Inter Milano (Ita) - Benfica Lizbona (Por)

Manchester City (Ang) - Bayern München (Nem)

Milan (Ita) - Napoli (Ita) Pari polfinala:

Milan (Ita)/Napoli (Ita) - Inter Milano (Ita)/Benfica Lizbona (Por)

Real Madrid (Špa)/Chelsea (Ang) - Manchester City (Ang)/Bayern München (Nem) V finalu bo gostitelj zmagovalec drugega polfinalnega para.

Na današnjem žrebu ne veljajo nobene omejitve. Vsak se lahko pomeri z vsakim. Lahko se pomerijo tudi klubi iz iste države. Tako bi lahko v četrtfinalu dočakali tudi vseitalijanski ali pa vseangleški obračun. To sta namreč edini državi, ki se lahko pohvalita z vsaj dvema četrtfinalistoma. Največje presenečenje je Italija, ki je s tremi četrtfinalisti rekorderka.

Napoli je v izjemni formi. Ne le, da nezadržno ruši skoraj vse ovire v serie A, kjer je vse bližje prvemu državnemu naslovu po letu 1990, ampak igra fantastično tudi v Evropi. Navdušuje z napadalnim in všečnim nogometom ter je v bistveno boljši formi od milanskih velikanov.

Samir Handanović se je z Interjem prebil med najboljših osem v Evropi. Prvi vratar je Kamerunec Andre Onana. Foto: Reuters

Inter, pri katerem kapetanski trak nosi Samir Handanović, a pri 38 letih ne dobiva več toliko priložnosti, tako da se je moral zadovoljiti s statusom rezervnega vratarja, je zadnji italijanski klub, ki je osvojil ligo prvakov. To mu je uspelo pred 13 leti. Podobno kot Milan je v domačem prvenstvu že bolj ali manj izgubil dvoboj za naslov prvaka z Neapeljčani, v ligi prvakov, ki je v tej sezoni polna presenečenj, pa je trdno odločen, da pokvari načrte še kakšnemu velikanu.

Manchester City je v osmini finala doma ponižal Leipzig s 7:0, kar pet zadetkov pa je dosegel norveški "stroj" Erling Braut Haaland, z desetimi goli tudi prvi strelec tekmovanja. Foto: Reuters

Angleško prvenstvo, ki je zaradi zajetnih klubskih blagajn, posledice zlasti astronomskih prejemkov od trženja televizijskih pravic, na Otok pripeljalo številne drage okrepitve in poskrbelo, da v premier league mrgoli zvezdnikov, je v četrtfinalu zastopano z dvema kluboma. Manchester City želi pod vodstvom Josepa Guardiole uresničiti dolgoletni klubski cilj arabskih investitorjev in osvojiti evropski prestol. S tem imajo dobre izkušnje pri Chelseaju, saj so v tem stoletju evropski prvaki postali dvakrat, nazadnje (2021) pa so jo v finalu zagodli kar Cityju in mu preprečili zgodovinski dosežek. Londončani v ligi prvakov sicer rešujejo slabšo sezono, v kateri so v domačem prvenstvu izgubili stik z vrhom.

Real Madrid je lažje od pričakovanj izločil Liverpool. Foto: Reuters

Naslov evropskega prvaka brani Real Madrid, ki je v osmini finala lažje od načrtovanj izločil Liverpool. To je bila ponovitev lanskega finala, beli baletniki pa so s tem dobili dokaz, da so lahko v evropski konkurenci usodni za prav vsakega velikana. Zato se bo večina danes želela izogniti evropskim rekorderjem (14 naslovov).

Podobno velja tudi za Bayern München, ki na lestvicah prav tako kotira kot eden največjih favoritov za naslov. V boju za četrtfinale je razgalil vse slabosti in pomanjkljivosti PSG, ki kljub vrhunski zasedbi v napadu ni zmogel niti enkrat zatresti mreže Bavarcev.

Bayern München je nazadnje ligo prvakov osvojil leta 2020. Letos ima znova velike načrte. Je zadnji predstavnik Nemčije v boju za evropsko krono. Foto: Guliverimage

Med osem najboljših se je uvrstila tudi Benfica, ki je kljub izgubi Enza Fernandeza, ta se je pozimi za 121 milijonov evrov odpravil v London, nadaljevala pozitiven trend rezultatov. Na Portugalskem se ji nasmiha naslov prvaka, v Evropi, kjer navijače še vedno preganja prerokba Bele Guttmanna, pa je od prvega naslova evropskega prvaka po sušnih 61 letih oddaljena le še tri korake.