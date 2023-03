Manchester United se ekspresno vrača v Sevillo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Žreb lige Europa (četrtfinale in polfinale)

Evropska liga prinaša štiri zelo zanimive četrtfinalne pare. Lovorika obljublja bogato nagrado: sodelovanje v ligi prvakov v prihodnji sezoni. To je dodatna motivacija za klube, ki bi lahko v domačih prvenstvih ostali brez vstopnice za druženje z elito. To velja zlasti za Juventus in Sevillo, rekorderko tekmovanja, ki jo čaka zahteven spopad z Manchester Unitedom.