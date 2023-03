Arsenal dobil gol s polovice igrišča, izpadel po 11-metrovkah

Manchester United, ki je prvo tekmo osmine finala evropske lige dobil s 4:1, je zlahka potrdil napredovanje. Španski Betis je na povratni tekmi premagal z 1:0. S 7:1 oziroma skupnim izidom 8:2 nad Šahtarjem iz Donecka si je četrtfinale priboril Feyenoord. Vlogo favorita je upravičil Juventus, ki je na povratni tekmi Freiburg premagal z 2:0 in napredoval s 3:0. Med osem sta se uvrstila tudi Bayer Leverkusen in AS Roma. Izpadla pa sta Union Berlin in Arsenal. Slednjega je po 11-metrovkah izločil Sporting. Prva tekma se je končala s 3:3, po 120 minutah druge je bilo 1:1. Topničarji so imeli v podaljšku tri stoodstotne priložnosti.

Aaron Ramsdale Foto: Reuters Vodilno moštvo angleške premier lige Arsenal je gostilo Sporting. Prva tekma se je končala s 3:3. Granit Xhaka je za vodstvo topničarjev zadel že v 19. minuti. Domači so v nadaljevanju še štirikrat streljali v okvir vrat, a gola nikakor niso mogli dati. So ga pa nato dobili v 62. minuti. In to kakšnega! Pedro Goncalves je streljal s skoraj polovice igrišče, ko je videl, da vratar Arsenala Aaron Ramsdale stoji preveč izven vrat. In žoga je res tik pod prečko zletela v domači gol. Za izenačenje na 1:1. Portugalci so bili do konca podjetnejši, a rezultat se ni več spremenil, kar je pomenilo, da sta sledila dva petnajstminutna podaljška.

V prvem podaljšku je Arsenal le zaigral bolj odločno. V osmi minuti je Leandro Trossard zatresel vratnico. Še bolj se je njihova igra razživela, ko je Mikel Arteta v igro poslal Martina Odegaarda (šesta menjava topničarjev na tekmi). V 117. in 118. minuti pa dve fantastični priložnosti Gabriela z glavo. Prvi prvi je nemogoče branil vratar Antonio Adan, prvi drugi pa je na golovi črti Sporting rešil Ousmane Diomande. Sledila je izključitev Manuela Ugarteja zaradi brutalnega štarta na Bukaya Sako. Portugalci so se rešili silovitega pritiska Angležev in odločale so 11-metrovke.

V četrti seriji je Gabrielu Martinelliju branil Adan. Predtem je bil Ramdsale dvakrat blizu obrambi, a na koncu so Portugalci zadeli vseh pet 11-metrovk in se uvrstili v četrtfinale.

Nuno Santos je zadel peto 11-metrovko in slavje s Youssefom Chermitijem in ostali soigralci se je začelo. Foto: Reuters

Miha Zajc in strelec prvega gola za Fenerbahče Enner Valencia Foto: Guliver Image Sevilla s šestimi naslovi rekorderja evropske lige je branila prednost dveh golov proti Fenerbahčeju Mihe Zajca. Slovenski reprezentant je tekmo začel v prvi postavi in bil na zelenici do 75. minute. V prvem polčasu je turška ekipa povedla z 1:0. Z bele točke je zadel Enner Valencia. Turki so imeli kar 60-odstotno posest žoge in 14 strelov proti golu (tri v okvir vrat), na drugi strani Sevilla le tri. A to ni bilo dovolj ne za preobrat niti za podaljšek. Gola niso zabili niti v kar devetminutnem sodnikovem dodatku drugega polčasa. Povratna tekma se je tako končala z 1:0.

Rashford potrdil napredovanje Uniteda

Marcus Rashford je potrdil napredovanje Manchestra Uniteda. Foto: Reuters Drugi klub iz Seville, Betis, je bil pred zahtevno nalogo, kako izničiti zaostanek po porazu z 1:4 s prve tekme na Old Traffordu. V prvem polčasu so bili proti Unitedu boljši tekmec, zadeli vratnico, a žoga nikakor ni našla poti mimo Davida De Gee. Ta je v drugem polčasu nekajkrat odlično posredoval, po dveh zapravljenih priložnostih pa je v 56. minuti vendarle zadel Marcus Rashford. Ta je s 30 metrov s sijajno odmerjenim udarcem premagal Ruija Silvo.

Liga Europa, osmina finala (povratne tekme):

Četrtek, 16. marec:

Žreb četrtfinalnih parov bo v petek, 17. marca, sklepno dejanje, finale evropske lige, pa bo potekalo konec maja v Budimpešti.