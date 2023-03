Zajc v Španiji, Arsenal na Portugalskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ligi Europa se bodo danes začeli boji osmine finala. Za slovenske ljubitelje nogometa bo bržkone najbolj zanimiv obračun med špansko Sevillo in turškim Fenerbahčejem, kjer igra Miha Zajc. Med zanimivejšimi pari osmine finale evropske lige so še Sporting - Arsenal, Manchester United - Betis Sevilla in Juventus - Freiburg.