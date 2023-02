Miha Zajc proti rekorderju tekmovanja, Man Utd znova proti Špancem

Med osrednje favorite za osvojitev naslova spadata angleška velikana Arsenal in Manchester United. Topničarji se bodo pomerili s Sportingom iz Lizbone, rdeče vrage, ki so na poti do osmine finala izločili Barcelono, pa čaka še en tekmec iz Španije. Za četrtfinale se bodo potegovali proti Betisu iz Seville. Velike načrte ima tudi Juventus, za katerega evropska liga predstavlja bližnjico do zagotovitve lige prvakov. Stara dama se bo pomerila s Freiburgom.

Prve tekme osmine finala bodo 9. marca, povratne pa teden dni pozneje. Finale bo 31. maja v Budimpešti. Predstavnik Madžarske, serijski prvak Ferencvaroš, za katerega je še v prejšnji sezoni igral slovenski reprezentant Miha Blažič, se bo udaril z nemškim klubom Bayer Leverkusen.