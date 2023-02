United kot na prvi tekmi zaostajal, a poslal domov Barcelono

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na najbolj zanimivi tekmi play-offa za osmino finala evropske lige je Manchester United z 2:1 premagal Barcelono in napredoval s skupnim izidom 4:3. Ob Barceloni z evropskimi nastopi v ligi Europa končuje tudi Salzburg. Roma je bila na povratni tekmi boljša z 2:0, skupno z 2:1. Benjamin Šeško je tokrat dobil nekaj minut, vstopil je v 74. Izpadel je tudi Ajax, ki ga je Union Berlin na povratni tekmi premagal s 3:0. Prva se je končala brez golov. S skupnim izidom 4:1 pa so napredovali nogometaši Juventusa, ki so Nantes premagali s 3:0. Že v prvem polčasu je dvakrat zadel Angel di Maria.

Robert Lewandowski za 1:0. Foto: Reuters Na začetku povratne tekme play-offa za osmino finala evropske lige Manchester United - Barcelona na Old Traffordu je bil v središču Bruno Fernandes. V tretji minuti je zapravil izvrstno priložnost, ko je njegov strel s šestih metrov branil Marc-Andre ter Stegen. Nato je Portugalec zakuhal 11-metrovko. V 16. minuti je v kazenskem prostoru z roko povlekel Alejandra Baldeja. Najstrožjo kazen je izvedel Robert Lewandowski. Malo se je poigraval in mu je David de Gea skoraj branil. Vratar Uniteda se je dotaknil žoge, a je vseeno zletela za njegov hrbet. Barcelona bi v zaključku polčasa lahko povišala prednost, ko je De Gea slabo vrnil žogo nazaj v igro, a noben od nogometašev iz Katalonije ni prišel do odprtega strela na njegov gol.

Antony za 2:1. Foto: Reuters Komaj sta se ekipi vrnili z glavnega odmora, že se je tekma postavila na glavo. Manchester je namreč krenil silovito. Fernandes je z natančno podajo poskrbel za gol za izenačenje. Zabil je Fred. Tekma se je odvijala kot prva: po vodstvu Barcelone najprej izenačenje in nato vodstvo Uniteda. Tokrat ga je v 73. minuti priboril rezervist Antony. Njegov prvi gol v sezoni evropske lige. Vse od vstopa v igro je bil Brazilec zelo razigran. V sodnikovem dodatku je Barca krenila v juriš. Lewandowski je prišel do strela, De Gea je bil premagan, a je gol rešil Raphael Varane. In s skupnim izidom dveh tekem 3:4 je Barcelona sklenila z nastopi v evropski ligi.

Osmina finala bo na vrsti devetega in 16. marca, četrtfinale 13. in 20. aprila, polfinale pa 11. in 18. maja. Finale bo 31. maja v Budimpešti.

