Tri zgrešene 11-metrovke, konec Evrope za Šimundžo

Ante Šimundža in njegov Ludogorec je na povratni tekmi play-offa za preboj v osmino finala konferenčne lige proti Anderlechtu branil prednost enega gola s prve tekme. Na gostovanju v Belgiji so se po avtogolu hitro znašli v težkem položaju, v drugem polčasu pa celo zaostajali z 0:2. A je Igor Thiago izsilil podaljšek. O napredovanju so nato odločale 11-metrovke, pa so nogometaši Ludogorca zapravili prve tri (Anderlecht je vse tri zadel) in končali z evropskimi nastopi.