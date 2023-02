Šimundža na pol poti v osmino finala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izločilni boji se igrajo tudi v konferenčni ligi. Nino Žugelj (Bodo/Glimt) je odigral zadnjih 20 minut na prvi tekmi play-offa za osmino finala, z Lechom iz Poznana so se razšli z 0:0. Ante Šimundža je na klopi Ludogorca z 1:0 premagal Anderlecht. Igor Thiago je za bolgarsko ekipo zadel že v deveti minuti tekme.

V play-offu za preboj v osmino finala nastopajo drugouvrščene ekipe skupinskega dela konferenčne lige in tretjeuvrščene ekipe skupinskega dela lige Europa. Povratne tekme bodo 23. februarja. Zmagovalce v osmini finala že čakajo Istanbul Basaksehir, West Ham, Villarreal, Nica, AZ Alkmaar, Djurgardens, Sivasspor in Slovan Bratislava.

Ludogorec je povedel z zadetkom Igorja Thiaga v deveti minuti, potem pa minimalno prednost uspešno zadržal do konca. Tudi na vseh treh preostalih večernih tekmah je bil izid enak, 1:0. AEK Larnaka je premagala Dnipro-1, Lazio je bil boljši od Cluja, Partizan pa v gosteh od Šerifa Tiraspola. Na popoldanskih tekmah tega po moči tretjega evropskega klubskega tekmovanja je najvišjo zmago dosegla Fiorentina, ki je v gosteh kar s 4:0 ugnala Brago, po dvakrat sta zadela Luka Jović in Arthur Cabral. Karabah je z 1:0 premagal Gent, Trabzonspor pa z enakim izidom Basel.

Na dvoboju med Brago in Fiorentino so sodili slovenski sodniki. Glavni sodnik je bil Matej Jug iz Tolmina, vlogo glavnega sodnika VAR je opravljal Nejc Kajtazović, četrti delivec pravice pa je bil David Šmajc. Zadnji, 34-letni mednarodni sodnik iz Predoselj pri Kranju, bo v nedeljo glavni sodnik večnega derbija v Ljudskem vrtu. Tretjič v karieri bo sodil na dvoboju med Mariborom in Olimpijo.

