Fiorentina odhaja na Poljsko, Londončani pa v Belgijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Konferenčna liga, žreb (četrtfinale in polfinale)

Po ligi prvakov in evropski ligi je Evropska nogometna zveza (Uefa) v Nyonu izžrebala še četrtfinalne in polfinalne pare konferenčne lige. Tudi v tej, tako kot v evropski ligi, ni več slovenskih nogometašev. Lech Poznanj se bo v četrtfinalu meril s Fiorentino, Gent z West Ham Unitedom, Anderlecht z Alkmaarjem in Basel z ekipo iz Nice.