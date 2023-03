Nemški navijači kljub prepovedi prišli v Neapelj, sledil je kaos

Pred povratno tekmo šestnajstine finala nogometne lige prvakov med Napolijem in frankfurtskim Eintrachtom so v Neaplju izbruhnili hudi navijaški izgredi. Podporniki nemškega kluba so se kljub prepovedi v velikem številu zgrnili v italijansko mesto in se spopadli s policisti.

Gostujočim navijačem je bil vstop na stadion Diega Armanda Maradone v Neaplju prepovedan zaradi neredov, ki so jih povzročili že v preteklosti, a to navijačev Eintrachta ni ustavilo.

Lokalni mediji so poročali o spopadih huliganov Napolija in Eintrachta na ulicah Neaplja. Nemški huligani so "terorizirali lokalno prebivalstvo in lastnike lokalov", nato so se spopadli še s policijo, nekatere ulice mesta pa so po neredih spominjale na vojno območje.

Italijanski premier Matteo Salvini je na Instagramu zapisal, da to "niso navijači, temveč kriminalci, nasilneži", sprašuje se, ali bi si kaj podobnega upali zakuhati doma.

Uefa je Eintracht že kaznovala zaradi "rasističnih žaljivk navijačev", prižiganja pirotehničnih sredstev, metanja stvari na igrišče in uničevanja stadiona v Marseillu septembra lani. Devet navijačev je bilo aretiranih tudi zaradi divjanja po prvi tekmi šestnajstine finala z Napolijem.