Ultrasi PSG bodo žvižgali Messiju

Sedemkratni dobitnik zlate žoge in kapetan aktualnih svetovnih prvakov Argentine Lionel Messi za PSG igra od leta 2021. Že res, da se jim z njim obeta drugi naslov francoskega prvaka, a so v obeh sezonah pogoreli v ligi prvakov. Znova so izpadli v osmini finala, proti Bayernu iz Münchna s skupnim izidom 0:3. In ultrasi PSG, najbolj vročekrvni navijači kluba, so mnenja, da je glavni krivec prav Messi.

Bayern je napredoval s 3:0. Foto: Guliverimage Španski časnik El Mundo Deportivo citira izjavo neimenovanega člana ultrasov PSG, ki jim je povedal: "Messiju bomo v nedeljo žvižgali. Ima previsoko plačo za to, kar kaže na terenu." Poleti 2021 naj bi Messi s PSG podpisal pogodbo za 40 milijonov evrov (za dve leti). V tej sezoni je na sedmih tekmah lige prvakov zabil zanj skromne štiri gole (ima še štiri asistence), na 22 tekmah ligue 1 pa je dal 13 golov in še za 13 golov podal. Ne smemo sicer pozabiti, da na večini tekem z njim v napadu igrata še dva odlična napadalca Kylian Mbappe (sedem golov v ligi prvakov in 19 v francoski ligi) in Neymar (dva gola v ligi prvakov in 13 v ligeu 1). Zadnji je poškodovan in je sezono najbrž že končal.

Ali bo po koncu te sezone argentinski nogometni virtuoz ostal v Parizu, še ni jasno. Pogodba mu poteče, direktor kluba Luis Campos pa je nedavno potrdil, da so pogajanja s 35-letnikom oziroma njegovim agentom zastala. Prednostna naloga PSG je podaljšanje sodelovanja z Mbappejem, ki ima pogodbo do leta 2024.

Tekma z Rennesom se v nedeljo začne ob 17.05.