Nad Messija se je usul plaz gneva

Nogometaši PSG bodo tudi po letošnji sezoni ostali brez tako želene lovorike lige prvakov. Nogometaši zvezdniškega kluba so v sredo na povratni tekmi osmine finala z 0:2 in s skupnim izidom 0:3 klonil proti Bayernu. Francoski mediji so po porazu povsem skritizirali predstave zvezdnikov, tudi Lionela Messija, za katerega so pri L'Equipe zapisali, da je bila njegova predstava popolno razočaranje.

Tudi po sezoni 2022/23 bo omara z lovorikami bogatega pariškega kluba ostala brez pokala za zmago v ligi prvakov. Zvezdniška zasedba PSG na čelu z Lionelom Messijem in Kylianom Mbappejem se je tako v sredo poslovila od Evrope in bo tolažilno nagrado znova iskala v francoskem prvenstvu. PSG je do zdaj v ligi prvakov odigral kar 137 tekem in je še brez naslova, slabši izkupiček ima le še Arsenal, ki je v ligi prvakov odigral 177 srečanj in se ob tem še ne more pohvaliti z najprestižnejšim evropskim klubskim naslovom.

Lionel Messi, Kylian Mbappe in Neymar, ki je sicer drugo tekmo z Bayernom zaradi poškodbe izpustil, so na dveh tekmah skupaj zbrali le deset strelov proti golu, od tega sta le dva letela v okvir vrat. Predstavo zvezdnikov pariškega moštva so skritizirali tudi francoski mediji in navijači. Pri L'Equipe so Messiju za njegovo predstavo namenili le oceno tri od deset. "Njegova predstava je bila za to raven tekmovanja pravo razočaranje. Res je razočaral," so zapisali pri francoskem mediju. "PSG v Münchnu nikoli ni dal občutka, da bi lahko preobrnil rezultat. Messi in Mbappe sta bila popolnoma anemična, PSG pa je bila povsem razvrednotena ekipa, ki jo je nadigral Bayern," so še zapisali. Še nižjo oceno je prejel Marco Verratti, ki si je prislužil le oceno dve, Mbappe je tako kot Messi končal pri trojki.

Bo Christophe Galtier ostal na čelu PSG? Foto: Reuters

Nastopi PSG v ligi prvakov

Sezona uvrstitev Porazi (skupni izid dveh tekem) 2012/13 Četrtfinale Barcelona (3-3) - izločeni zaradi golov v gosteh 2013/14 Četrtfinale Chelsea (3-3) - izločeni zaradi golov v gosteh 2014/15 Četrtfinale Barcelona (5-1) 2015/16 Četrtfinale Manchester City (3-2) 2016/17 Osmina finala Barcelona (6-5) 2017/18 Osmina finala Real Madrid (5-2) 2018/19 Osmina finala Manchester United (3-3) - izločeni zaradi golov v gosteh 2019/20 Finale Bayern Munich (1-0) 2020/21 Polfinale Manchester City (4-1) 2021/22 Osmina finala Real Madrid (3-2) 2022/23 Osmina finala Bayern Munich (3-0)

Tudi Kylian Mbappe s svojo predstavo ni navdušil. Foto: Guliverimage

Zaradi skromnih predstav je pod vprašajem tudi prihodnost Messija, ki se mu po sezoni izteče pogodba, pa tudi Mbappeja, Neymarja in trenerja Christopha Galtierja na klopi pariškega kluba. "Trenutno je še prezgodaj, da bi govoril o tem. Moja prihodnost je seveda odvisna od vodstva kluba. To je za nas veliko razočaranje, tako pač je. V to tekmovanje smo vlagali veliko upanja, a zdaj ostajam osredotočen na konec sezone z veliko energije in odločnosti," je po porazu dejal Galtier. "Poskrbeti moramo, da osvojimo vsaj francosko prvenstvo. Je slaba sezona, če bomo samo prvaki Francije? To presojo bom pustil drugim ljudem. Seveda smo veliko pričakovali od lige prvakov. Veliko imamo obžalovanj, ker nismo mogli nastopiti v polni zasedbi," je dodal Galtier, ki se je s svojimi varovanci predčasno poslovil tudi iz francoskega pokala.

PSG je osmič v zadnjih desetih letih pod katarskim vodstvom Naserja al Khealhija izpadel pred četrtfinalom. Edina preboja sta Parižanom uspela v sezoni 2019/20, ko so se uvrstili v veliki finale, in leto kasneje, ko se je njihova pot končala v polfinalu.

Rothen neizprosen Thomas Müller je v sredo igral do 86. minute. Foto: Guliverimage

O težavah pariške ekipe je po koncu spregovoril tudi nogometaš Bayerna, izkušeni Thomas Müller. "Messi je bil na svetovnem prvenstvu naravnost izjemen. Sam je nosil celotno ekipo, a ni lahko igrati v ekipi, kot je PSG, tam zadeve ne potekajo tako. Težko je ujeti pravo ravnotežje v ekipi," je dejal Müller. Nad Messija in njegovo predstavo pa se je spravil tudi nekdanji nogometaš PSG Jerome Rothen. "Messi noče biti del tega kluba. Sam pravi, da se je privadil na to ekipo, a kje je to videti? Dosegel je 18 golov in 16 asistenc proti ekipam, kot sta Angers in Clermont, a na tekmah, kjer bi ga potrebovali, izgine," je bil besen Rothen.

"Na njegovih tekmah na svetovnem prvenstvu se je videla njegova želja. Kar je razumljivo, ker gre vendarle za reprezentančni dres. A lahko bi vsaj malce spoštoval klub, ki mu daje plačo in status. Le PSG mu je lahko ob slovesu iz Barcelone ponudil kaj takšnega in le PSG je padel pred njegova kolena, ker so bili prepričani, da bo Messi ekipi pomagal do naslova v ligi prvakov. A dogaja se ravno nasprotno. Če ga pokritiziram, se name na družbenih omrežjih vsuje plaz kritik. A čakam, da mi pojasnijo, v čem je bil Messi tokrat tako dober. Če bom jutri izvedel, da je podaljšal sodelovanje s klubom, me ne boste več videli na Parku princev," je bil še neposreden Rothen.

Preberite še: