Sporni trenutek, ki je razdelil športni svet

"Nismo si zaslužili poraza, a izgubili smo zaradi sodnika in njegovih odločitev," je po torkovem povratnem obračunu osmine finala lige prvakov med Chelseajem in Borussio Dortmund vrelo iz nogometaša nemškega kluba Emreja Cana. Chelsea je na koncu pred domačimi gledalci zmagal z 2:0 in si zagotovil napredovanje, a dogajanje na Stamford Bridgu se ni poleglo še dolgo po zadnjem sodniškem žvižgu. Polemike glede obračuna pa se nadaljujejo še danes.

Nogometaši Chelseaja so si v torek priigrali vstopnico za četrtfinale lige prvakov. Obračun v Londonu, ki so ga zaznamovale nekatere vprašljive sodniške odločitve, so na koncu z 2:0 in s skupnim izidom 2:1 dobili varovanci Grahama Potterja. Na Stamford Bridgu je v 44. minuti Alexandra Meyerja premagal Raheem Sterling.

Kmalu po začetku drugega polčasa je ekipa Chelseaja dobila še enajstmetrovko po igranju z roko Mariusa Wolfa, potem ko ga je z bližine zadel Ben Chilwell. Z bele pike je v 50. minuti streljal Kai Havertz, ki je pred strelom nekaj trenutkov postal, vendar je nato zadel le vratnico. Toda Havertz je dobil še eno priložnost, saj so igralci (obeh ekip) ob prvem strelu prehitro stekli v kazenski prostor, v drugo pa je zadel za 2:0. Trenutek in sodniška odločitev o ponovljenem izvajanju enajstmetrovke sta močno razdelila nogometni svet, saj mnogi kljub pojasnilu Uefe o dogajanju ne razumejo, zakaj je Havertz dobil še eno priložnost. Borussia Dortmund nato kljub pritisku na vrata Chelsaja, ki je prežal na protinapade, do konca ni našla poti do mreže londonske ekipe, ki je tako napredovala med najboljših osem.

Trenutek, zaradi katerega so ponovili izvajanje 11-metrovke:

Chelsea got to retake their penalty because of this: pic.twitter.com/Iq1eX5CPoB — Football Transfers (@Transfersdotcom) March 7, 2023

Chelsea retook their penalty due to encroachment after Havertz' shot hit the post.



Havertz scored on the second attempt. pic.twitter.com/0e1Q66U4R4 — ESPN FC (@ESPNFC) March 7, 2023

So a Chelsea could've hypothetically even pushed Özcan into the box and if Özcan clears the ball after a missed penalty, it's a direct retake. How about use some common sense?



This rule needs a massive rethink. pic.twitter.com/AmZ6RUoycz — Aniket (@SweeperKeeperMN) March 8, 2023

A bolj kot dogajanje na igrišču in napredovanje Chelseaja je po koncu srečanja odmevalo delo sodnika Dannyja Makkelieja. "Že odločitev o dosojeni enajstmetrovki se mi je zdela zelo stroga. Poglejte, iz kako majhne razdalje je priletela žoga, ne glede na položaj roke. Imam tudi zelo grenak priokus, da je bila enajstmetrovka ponovljena. Nogometaši Chelseaja so prvi stekli v kazenski prostor, a to na koncu ni važno, preveč se pogovarjamo o sodnikih. Vse skupaj je za nas veliko razočaranje," je po koncu dejal strateg Borussie Dortmund Edin Terzić.

49': Chelsea get awarded a penalty for handball

50': Havertz misses from the spot

51': Chelsea re-awarded the penalty for encroachment



What do you make of this rollercoaster at Stamford Bridge...? 👀#UCL pic.twitter.com/5ImAvPgxPf — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 7, 2023

"Ne smemo biti preveč razočarani, da smo izpadli proti Chelseaju. Imeli smo nekaj priložnosti, a ni nam uspelo. Nogometaši Chelseaja so si verjetno zaslužili napredovanje glede na obe tekmi, a tudi mi smo imeli veliko priložnosti. Obe ekipi sta si zaslužili napredovanje, a Chelsea je dvakrat zadel, mi nismo in to je to, nimamo se kaj pritoževati," je še sklenil Terzić.

Bellingham in Can nad sodnika

Podobno je dogajanje na zelenici pokomentiral tudi nogometaš dortmundskega kluba Jude Bellingham, ki pa se je nekoliko bolj obregnil ob delo sodnikov. "Dogajanje pri dosojeni enajstmetrovki je bilo zelo na meji, vse skupaj se je dogajalo na res kratki razdalji, tako da ne vem, kaj bi v tistem trenutku še lahko storil z rokami. Ne želim reči še kaj več, ker ne želim biti kaznovan. A res sem razočaran, tudi ponovljeno izvajanje enajstmetrovke je bilo prav smešno. Mislim, da pri vsaki najstrožji kazni, kjer se izvajalec pri strelu tako ustavi, bodo igralci prehitro stekli v kazenski prostor. A to je tekma, tako se je sodnik odločil in s tem moramo živeti," je dejal Bellingham.

Jude Bellingham Foto: Reuters

Še bolj neposreden je bil Emre Can. "Nismo si zaslužili poraza, a izgubili smo zaradi sodnika in njegovih odločitev. Da se pri takšnem izvajanju enajstmetrovke odločiš za ponovitev? Ne razumem. Sodnik je bil danes zares slab, tudi način, na katerega se je pogovarjal z nami na igrišču, je bil izredno aroganten," je vrelo iz Cana.

Kot so kasneje razložili pri Uefi, se je sodnik odločil pravilno, ko je dosodil ponovljeno izvajanje enajstmetrovke. Odbita žoga je prišla do nog nogometaša Borussie Dormutnd, ki je prehitro stekel v kazenski prostor, še preden je Havertz žogo poslal v vratnico. Pravila velevajo, da v primeru, ko igralec obrambne ekipe prehitro steče v kazenski prostor in če izvajalec enajstmetrovke zadane, potem je gol priznan in igra normalno teče naprej, v primeru, ko pa izvajalec zgreši, tako kot je to včeraj storil Havertz, pa se izvajanje z bele pike ponovi.

Graham Potter po zmagi in napredovanju ni skrival, da se mu je s srca odvalil pravi kamen. Foto: Reuters

Potter: Ta zmaga nam pomeni ogromno

Veliko bolj prešerno je bilo vzdušje v zasedbi Chelseaja. "Bilo je zelo napeto, a na koncu so moji igralci odigrali odlično tekmo. Navdušen sem, da smo zmagali. V garderobi je bilo izjemno vzdušje, v zadnjem času smo prestali težko obdobje, zato nam ta zmaga pomeni še toliko več. Želeli smo si napredovanja in uvrstitve med najboljših osem," je po koncu dejal strateg Chelseaja Potter. "Pri izvajanju drugega strela z bele pike sem bil nekoliko napet, a sem zadel. Skušal sem nekoliko počakati in pogledati proti vratarju, zato je bil drugi strel nekoliko lažji," pa je po koncu povedal Havertz, ki se je iz tragičnega junaka tako hitro prelevil v rešitelja londonske zasedbe.

Chelsea je sicer prvič v tem koledarskem letu na eni tekmi dosegel dva zadetka, nazadnje je zasedba iz Londona dvakrat zabila 27. decembra, ko je ugnala Bournemouth (2:0).

