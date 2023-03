Uefa bo vsem navijačem Liverpoola povrnila denar

Evropska nogometna zveza (Uefa) bo vsem navijačem Liverpoola na kaotičnem finalu lige prvakov lani v Parizu, ki so ga zaznamovali številni incidenti, povrnila denar za vstopnice v skupni višini približno 3,9 milijona evrov, so v današnji izjavi za javnost potrdili pri Uefi.

Krovna evropska nogometna organizacija bo nogometnemu velikanu iz Liverpoola povrnila stroške za vseh 19.618 vstopnic ter stroške organizacije. Navijači Real Madrida in drugi obiskovalci, ki jih je prizadel kaos na Stade de France, bodo prav tako lahko zahtevali odškodnino, a se bo vsak primer obravnaval posebej, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Uefa je v današnji izjavi za javnost, objavljeni na spletni strani, napovedala, da bo uvedla posebno shemo povračila za navijače, ki so bili najbolj prizadeti zaradi dogajanj na stadionu Stade de France 28. maja 2022.

Povračilo denarja bo na voljo vsem navijačem z vstopnicami za vhode A, B, C, X, Y in Z, kjer so poročali o najtežjih razmerah. Poleg tega bodo do povračila upravičeni vsi navijači, ki zaradi oteženega dostopa niso vstopili na stadion pred 21. uro po srednjeevropskem času, šlo je za prvotno načrtovano uro začetka tekme, ali sploh niso mogli vstopiti na stadion.

Nazadnje bo Uefa ponudila vračilo denarja vsem navijačem, ki so kupili vstopnice kot spremljevalci oseb s posebnimi potrebami.

Uefa bo Liverpoolu povrnila celotno vrednost vstopnic, klub pa bo nato poskrbel za povračilo denarja svojim navijačem, so še zapisali pri Uefi.

Vračila kupnine navijačem nogometnega kluba Real Madrid, ki izpolnjujejo merila za vračilo kupnine, bo proučila Uefina služba za stike s strankami na podlagi zahtev, prejetih od kupcev vstopnic. Enako velja za nevtralne navijače, ki so vstopnice kupili neposredno pri Uefi in so upravičeni do vračila.

Imetnike vstopnic, ki so bili žrtve kriminalnih dejanj, storjenih v Parizu, pri Uefi pozivajo, naj svoj primer prijavijo pristojnim francoskim organom.

"Upoštevali smo ogromno mnenj, izraženih tako javno kot zasebno, in verjamemo, da smo oblikovali shemo, ki je celovita in pravična. Cenimo prispevek organizacij navijačev kluba Liverpool Spirit of Shankly (SoS) in Disabled Supporters Association (LDSA) ter odprt in pregleden dialog v tem obdobju. Zavedamo se negativnih izkušenj tistih navijačev tistega dne in s to shemo bomo povrnili denar navijačem, ki so kupili vstopnice in ki so jih težave pri dostopu do stadiona najbolj prizadele," je v izjavi za javnost poudaril generalni sekretar Uefe Teodore Teodoridis.