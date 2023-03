Ne drzne si primerjati z Maradono, a verjame, da bo ikona kluba #video

Italijanski novinarji so za najboljšega tujega športnika v državi izbrali Victorja Osimhena. Širša svetovna javnost ga še ne pozna najbolje, a najboljši strelec serie A je eden ključnih mož Napolijeve ekipe, ki je na izvrstni poti, da osvoji tretji scudetto za klub, prvi po dolgih 33 letih. "Nimam se še za ikono. Vsaj ne, dokler ne dosežemo cilja, ki si ga je klub za to sezono zastavil."

Victor Osimhen Foto: Reuters Erling Haaland (Manchester City) je z 21 goli prvi strelec angleške premier lige, v francoski ligue 1 jih je Kylian Mbappe (PSG) dal 18, v španski la ligi je s 15 goli najboljši strelec Robert Lewandowski (Barcelona). Potem ko je zadnji zapustil nemško bundesligo, v njej ni več tako izstopajočega strelca. S 14 goli je trenutno prvi na lestvici strelcev Niclas Fullkrug (Werder Bremen). Sploh o prvih treh se veliko govori in piše. Je pa širši javnosti toliko manj poznan najboljši strelec italijanske serie A. Za Napoli, ki je z 21 zmagami, dvema remijema in le dvema porazoma z naskokom vodilni, je dal Victor Osimhen že 19 golov. 24-letni nigerijski napadalec, čigar imena marsikdo sploh ne zna izgovoriti.

V serie A je zabil 19 golov. Foto: Reuters Kot deček iz Lagosa je častil Didierja Drogbaja. Pri 18 letih je odšel v Evropo, kjer se je kalil v nemškem Wolfsburgu in belgijskem Charleroiju. Prvič je resneje nase opozoril v sezoni 2019/2020, ko je za francoski Lille na 27 tekmah zabil 13 golov. In tako je Napoli zanj odšel za klub rekordnih 70 milijonov evrov odškodnine (80 milijonov z dodatki). V prvi sezoni v serie A je na 24 tekmah zabil deset golov, v prejšnji 14 na 27 tekmah in dobil nagrado za najboljšega mladega nogometaša v ligi. V tej ima pa ima po odigranih 21 tekmah že 19 golov. Ima nekaj manj težav s poškodbami kot v prejšnjih sezonah, saj je zaradi težav z bicepsom izpustil le šest tekem (štiri v ligi, dve v ligi prvakov). Še dva gola je dal na štirih tekmah lige prvakov. Za člansko nigerijsko reprezentanco nastopa že šest let in je z 22 goli že med desetimi najboljšimi strelci v njeni zgodovini.

V igri so še vedno tudi v ligi prvakov. Prvo četrtfinalno tekmi z Eintrachtom so dobili z 2:0. Foto: Reuters

Diego Maradona Foto: Guliver Image Pretekli konec tedna ni zabil in premagal jih je Lazio. Pred tem pa je Osimhen gol dosegel na osmih zaporednih ligaških tekmah, kar ni uspelo še nobenemu nogometašu Napolija. S takšnimi igrami bo Neapeljčane pripeljal do prve italijanske lovorike po več kot treh desetletjih. In sam pravi, da bo postal klubska ikona, kot je bil nekoč Diego Armando Maradona. "V tej sezoni nam gre res dobro. Lepo je. Navijači so izjemni, trenerji, osebje, vsi, predsednik. Nimam se še za ikono. Vsaj ne, dokler ne dosežemo cilja, ki si ga je klub za to sezono zastavil. Potem pa mislim, da imam kar veliko možnost, da bom imenovan za ikono kluba," je povedal po prejemu nagrade novinarjev za najboljšega tujega športnika v Italiji.

Foto: Reuters

Maradona je v Neaplju veljal za božanstvo, potem ko je Napoli v letih 1987 in 1990 popeljal do dveh italijanskih naslovov. "Čeprav imamo zelo zelo lepe možnosti, da osvojimo scudetto, morda celo ligo prvakov, pa si ne drznem primerjati z Maradono. On je nekaj več kot legenda za ta klub, nekakšen polbog. Nam uspeva kot moštvu, on pa je za Napoli vse naredil sam." Nigerijec dodaja, da ima Maradona še danes vpliv na Napoli, češ da ga imajo za navdih, da bi ga s svojimi igrami radi naredili ponosnega. Legendarni argentinski nogometaš, ki je umrl pred dvema letoma in pol, je za Napoli igral med letoma 1984 in 1991.

De Laurentis: Tri milijone ljudi bo na ulici slavilo scudetto

Predsednik kluba Aurelio de Laurentis in Osimhen. Foto: Reuters Pred zadnjimi 13 krogi serie A ima Napoli 15 točk prednosti pred Interjem. Na ulicah že prodajajo spominke s podobo kluba in številko. Prepričani so, da bodo to sezono osvojili tretji scudetto. Sploh revnejši del prebivalcev Neaplja diha za klub. Ko je bil pred dvema desetletjema po bankrotu izključen iz druge lige, se jim je podrl svet. Od leta 2007 spet igrajo v serie A. Predsednik kluba Aurelio de Laurentis tako razlaga: "Po bankrotu in novem rojstvu so ljudje uživali v postopni rasti kluba zadnjih 18 let. Ko bomo to kronali s scudettom, bo mesto ponorelo. Mislim, da že zdaj nori. Morda bo dva, tri milijone ljudi na ulici slavilo scudetto. To je velika stvar."

Igranje v Neaplju je nekaj res posebnega, razlaga Osimhen. "Ko prideš v Neapelj, se še bolj zaljubiš v nogomet. Tukaj je nogomet del življenja. Vsi podpirajo svoj klub. Zato bi jim rad dal nekaj, kar si bodo zapomnili." Bi pa rad nekega dne zaigral v angleški premier ligi. "Mislim, da igram v eni od petih največjih lig na svetu. Zelo mi ustreza. Marsikdo premier ligo šteje za najboljšo in najmočnejšo na svetu. Sam sem še v procesu razvoja. Zdaj igram v eni od najboljših lig na svetu, v serie A, seveda pa trdo garam, da bi nekega dne izpolnil svoje sanje in zaigral v premier ligi."