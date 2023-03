Napoli šele drugič izgubil, Inter skočil na drugo mesto

Nogometaši milanskega Interja, pri katerem je bil Samir Handanović na klopi, so v 25. krogu italijanske lige premagali Lecce z 2:0. V prvi nedeljski tekmi sta obračunala Spezia in Verona, golov na tekmi ni bilo, 19-letni Slovenec Tio Cipot pa pri gostiteljih ni dobil priložnosti za igro. Zatem sta se z enakim izidom razšla tudi Sampdoria, pri kateri je vratar Martin Turk sedel na klopi, in Salernitana Domna Črnigoja, ki je igral prvi polčas. Roma je z 1:0 po zadetku Gianluce Mancinija odpravila Juventus.

Milanski Inter Samirja Handanovića, slovenski vratar je bil spet le na rezervni klopi, je gostil Lecce ter mu v vsakem polčasu zabil po zadetek. V prvem je v 29. minuti zadel Henrikh Mkhitaryan, v drugem pa v 53. Lautaro Martinez.

Jaka Bijol je za Udinese odigral vseh 90 minut. Foto: Guliverimage

Na prvi sobotni tekmi je Empoli z 1:2 klonil proti Monzi. Petar Stojanović je za poraženo ekipo igral celo tekmo, Lovro Štubljar pa je obračun spremljal s klopi za rezerve. Udinese, pri katerem je Jaka Bijol igral celo tekmo, Sandi Lovrić pa do 78. minute, so vknjižile točko na gostovanju pri Atalanti (0:0). Šesti poraz v sezoni so doživeli nogometaši AC Milana, ki so z 1:2 klonili proti Fiorentini.

Za zmago Fiorentine proti Milanu sta zadela Nicolas Gonzalez z bele pike in Luka Jović. Častni zadetek za Milan pa je v 95. minuti dosegel Theo Hernandez.

Milan, pri katerem je priložnost dobil tudi Zlatan Ibrahimović, je klonil z 1:2. Foto: Reuters

Najzanimivejšo tekmo kroga – glede na stanje na lestvici – so igrali že v petek zvečer. Vodilni Napoli je gostil Lazio in izgubil z 0:1. To je bil njihov prvi domači poraz po 14 tekmah in šele drugi v sezoni, Lazio pa je z zmago zdaj tretji.

Lazio končal niz Napolija

Napoli hiti proti prvemu naslovu italijanskega prvaka po 33 letih. Na domači zelenici niso izgubili 14 tekem. S 65 točkami (21 zmag, dva remija in en sam poraz) so imeli pred 25. krogom pred Interjem in AC Milanom kar 18 točk prednosti, Lazio pa je na četrtem mestu zaostajal še dve točki več. Imajo tudi najboljšega strelca lige. Victor Osimhen je zabil na vsaki od zadnjih osmih tekem in je skupaj pri 19 golih. Na zadnjih štirih medsebojnih tekmah v serie A je Napoli vselej premagal Lazio, gol razlika pa 13:4.

Victor Osimhen prvič po osmih ligaških tekmah ni dosegel gola. Foto: Reuters

In tako ni nihče pričakoval, da bo Napoli izgubil. Pa je. Za zmago Lazia z 1:0 je v 67. minuti zadel Matias Vecino. Osimhen je torej prvič osmih tekmah ostal brez zmage, Napoli pa izgubil drugič v sezoni. Seveda pa njegova prednost na vrhu lige ostaja izdatna.

Lazio je imel že prvo veliko priložnost na dvoboju, ko je v peti minuti urugvajski reprezentant Vecino z glavo meril po prostem strelu, a je žogo z golove črte odbil Giovanni Di Lorenzo. Prav Vecino je dosegel edini gol na tekmi, ko je v 67. minuti z izjemnim zadetkom izven kazenskega prostora in iz pol voleja ukanil domačega vratarja Alexa Mereta. Napoli je bil blizu izenačenja dobrih deset minut pred koncem, ko je Osimhen zadel prečko, izid pa se do konca dvoboja ni več spremenil.

