Navijači Eintrachta nezaželeni v Italiji

Iz Eintrachta so sporočili, da naj bi ta prepoved vključevala tudi kontingent uradnih gostov s skupno 2.700 vstopnicami, od tega 2.400 v sektorju za goste, do katerega je klub upravičen po predpisih Evropske nogometne zveze (Uefa).

"To je prvi in edinstven dogodek v evropskem nogometu in žalosten dan. Vpliv na konkurenco z uporabo varnostnih razmer kot argumenta je izkrivljanje konkurence z našega vidika," je dejal član uprave Eintrachta, Philipp Reschke.

Italijanske navijače so fizično napadli v Frankfurtu ob robu prve tekme 21. februarja, ki so jo nemški nogometaši izgubili z 0:2. Takrat so za kratek čas odvzeli prostost devetim osebam.