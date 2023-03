To pa je ljubezen! Neverjetni prizori iz Nemčije, ki so jih zakuhali Dalmatinci.

O tem, kako velik in priljubljen klub je splitski Hajduk in kako lačni so njegovi navijači evropskih spektaklov, pričajo prizori iz Dortmunda. Mladinsko ekipo, polno golobradih najstnikov, je v četrtfinalu mladinske lige prvakov na gostovanju v Nemčiji spremljalo kar pet tisoč hrvaških navijačev. Upi Hajduka so jih spravili v delirij, saj so izločili favorizirano Borussio in se uvrstili med najboljše štiri v Evropi.

Članska ekipa splitskega Hajduka že vrsto let niza neuspehe, razprodaja ugled kluba in životari v senci zagrebškega Dinama, v tej sezoni pa je zažarelo upanje, da bi bila lahko prihodnost nogometnega ponosa Dalmacije vendarle lepša. Za to so poskrbeli mladinci, ki so se senzacionalno uvrstili med štiri najboljše v Evropi.

Na četrtfinalni tekmi mladinske lige prvakov v Dortmundu so po izjemno razburljivem izvajanju kazenskih strelov z 9:8 (po rednem delu je bilo 1:1) izločili slovito Borussio. V izločilnem delu tekmovanja so tako premagali Šahtar Doneck, Manchester City in Borussio Dortmund.

V Dortmundu je ozračje na tribunah spominjalo na evropsko tekmo v članski konkurenci, na igrišču pa so se spopadli mladinci. Foto: Guliverimage

Da pa je bilo veselje gostov iz Splita še toliko večje, je poskrbel podatek, da jih je na stadionu Signal Iduna Park, kjer se je zbralo 16 tisoč gledalcev, bodrilo kar pet tisoč hrvaških navijačev. To je naravnost neverjetna številka za tekmovanje, ki je vajeno nastopanja na (naj)manjših stadionih pred majhnim, včasih skoraj simboličnim številom gledalcev. Dvoboji mladinske lige prvakov se ponavadi ne igrajo ne pred polnimi tribunami ne na največjih stadionih.

Številka, ki bi jo zavidal marsikateri klub

Čeprav svoje znanje prikazujejo bodoči asi svetovnega nogometa, najbolj nadarjeni najstniki, kar jih lahko ponudijo največji evropski klubi, tekme v mladinski ligi prvakov niso tako obiskane. Obstajajo pa tudi izjeme. In to takšne, ob katerih je zaznati veliko ljubezen do kluba, a tudi pomanjkanje evropskih spektaklov, s katerimi že dalj časa nima opravka članska zasedba.

Srečanje na Signal Iduna Parku, ki je v tej sezoni gostilo članske tekme lige prvakov, je v četrtfinalu mladinske lige prvakov spremljalo 16 tisoč gledalcev. Tretjina je stiskala pesti za splitski Hajduk. Foto: Guliverimage

Navijači Hajduka, ki so posejani po vsej Evropi, ogromno jih živi prav v Nemčiji, so tako že dalj časa lačni večjih evropskih dosežkov splitskega kluba. To je pokazalo tudi sredino srečanje v Dortmundu, na katerem so imeli glavne vloge mladinci, a je bilo ozračje na tribunah takšno, kot bi se igrala katera izmed odločilnih tekem v članskem nogometu. Hajduk je prišlo sredi tedna v Porurje bodrit kar pet tisoč navijačev. To je številka, ki bi jo na tako oddaljenem gostovanju Hajduku zavidal marsikateri klub. In to v članskem, ne v mladinskem nogometu.

Tesno povezan s slovenskim nogometom

V članski ekipi Hajduka se dokazuje tudi slovenski napadalec Jan Mlakar. Foto: Vid Ponikvar Hajduk je nekdanji velikan jugoslovanskega nogometa, ki v zadnjih desetletjih na Hrvaškem doživlja rezultatsko krizo, a mu navijači še zdaleč niso obrnili hrbta. Še več, v najtežjem obdobju se je njihova ljubezen še okrepila. Tako se lahko Hajduk že dolgo pohvali z daleč največjim obiskom gledalcev.

Povezan je tudi s slovenskim nogometom. Z Radomljami ga povezuje odkrito sodelovanje, v 1. SNL ga skoraj ni kluba, kjer se ne bi dokazoval kateri izmed njegovih nekdanjih nogometašev, ne nazadnje v članski ekipi dalmatinskega velikana nastopa tudi občasni slovenski reprezentant Jan Mlakar.

Hajduk ima v Sloveniji precej veliko privržencev in navijačev, med katerimi po imenu vsekakor izstopa predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin. Prvi mož evropskega nogometa rad poudari, da je liga prvakov najpomembnejši proizvod Uefe, obenem pa ne pozablja, da se ne sme zapostavljati niti ženske različice, vse bolj priljubljene lige prvakinj, in pa mladinskih tekmovanj. V tej sezoni v tem blesti prav klub, za katerega je stiskal pesti v mladosti.

To je prvi polfinale kateregakoli hrvaškega kluba v evropskih tekmovanjih po 40 letih. Nazadnje se je med najboljše štiri uvrstil prav splitski Hajduk, a njegova članska zasedba, ko je v polfinalu pokala Uefa v sezoni 1983/84 izpadel proti Tottenhamu. Hajduk je pred 28 leti nazadnje poskrbel za odmevnejši evropski uspeh, ko se je uvrstil v četrtfinale lige prvakov. Med člani. Foto: Guliverimage

Preboj Hajduka v polfinale pa je težava več za Evropsko nogometno zvezo (Uefa), ki je vajena tovrstne spektakle prirejati na stadionu Colovray Sports Centre v Nyonu, v neposredni bližini sedeža krovne zveze. Objekt sprejme le sedem tisoč gledalcev. Pa še to le, če bi večina stala. Glede na ogromno zanimanje ter evforijo, ki je obnorela Dalmacijo in številne izseljence v evropskih državah, se obeta invazija navijačev Hajduka v Švico. Verjetno bo premalo mest za vse.

Polfinalna dvoboja mladinske lige prvakov sta Hajduk – AC Milan in AZ Alkmaar – Sporting Lizbona. Odigrana bosta 21. aprila. Ne pozabimo, nizozemski predstavnik je v četrtfinalu odpihnil branilca naslova, madridski Real (4:0), pred tem je nadigral tudi upe Barcelone (3:0) in Eintrachta iz Frankfurta (5:0), portugalski klub pa je bil v četrtfinalu z 1:0 boljši od sovrstnikov iz Liverpoola.

Lani je mladinsko ligo prvakov z Benfico osvojil slovenski zvezni igralec Žan Jevšenak. Foto: Guliverimage