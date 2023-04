Kaos v Torinu, zvezdnik Juventusa udaril Handanovića

Pokalni dvoboj med Juventusom in Interjem (1:1) je postregel z vročim zaključkom, v katerem je sodnik pokazal kar tri rdeče kartone. Prejela sta jih oba strelca, Kolumbijec Juan Cuadrado (Juventus) in Belgijec Romelu Lukaku (Inter), izključen pa je bil tudi kapetan gostov Samir Handanović. Izkušeni slovenski vratar se je na tekmi, na kateri je dočakal spoštovanja vreden jubilej v dresu Interja, zapletel v spor s Cuadradom.

Nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste Samir Handanović je na razburljivem dvoboju v Torinu dočakal velik, spoštovanja vreden mejnik. Eden najboljših slovenskih nogometašev tega stoletja je že 450. nastopil v dresu Interja. Debitiral je 2. avgusta 2012 v Splitu, ko je Interju pomagal do evropske zmage nad Hajdukom, nato pa v petih različnih tekmovanjih za črno-modre zbral še 449 nastopov. To je že njegova 11. sezona pri milanskem klubu. Je kapetan Interja, z njim je postal tako prvak kot tudi pokalni zmagovalec, v tej sezoni pa je večinoma na klopi, saj je vlogo prvega vratarja prevzel 12 let mlajši Kamerunec Andre Onana.

Samir Handanović je v 11 letih za Inter zbral okroglih 450 nastopov. Foto: Guliverimage

Na večni klubski lestvici po številu nastopov 38-letni Ljubljančan med vratarji zaostaja le za legendarnim italijanskim čuvajem mreže Walterjem Zengo (473). Med vsemi igralci na klubski lestvici zaseda 11. mesto, za desetouvrščenim Ivanom Cordobo zaostaja pet nastopov. Poraja se vprašanje, ali bi lahko ujel nekdanjega kolumbijskega branilca v tej sezoni. Inter čakajo še nastopi na treh frontah. V prvenstvu je do konca še deset krogov, Inter pa je po treh zaporednih porazih padel na četrto mesto, v pokalu Inter čaka vsaj še ena tekma, na kateri pa Handanović zaradi rdečega kartona v Torinu ne bo smel nastopiti, izbrance Simoneja Inzaghija pa čaka še največji izziv, četrtfinalna spopada v ligi prvakov proti Benfici.

Vsi nastopi Samirja Handanovića (450 tekem) v dresu Interja: Serie A: 377 tekem

Liga prvakov: 26 tekem

Liga Europa: 26 tekem

Italijanski pokal: 20 tekem

Italijanski superpokal: 1 tekma

Izkušenemu Slovencu, ki bo poleti dopolnil 39 let, po koncu sezone poteče pogodba z Interjem. Foto: Guliverimage

Pokalni Derby d'Italia v Torinu je tako poskrbel za nov jubilej Handanovića, na katerem je ostal Ljubljančan neporažen (1:1), a je zaradi nešportnega obnašanja po tekmi, ko se je zapletel v obračunavanje z igralcem Juventusa, prejel rdeči karton.

Questo video su Cuadrado è vergognoso.



Handanovic va a discutere con lui.



Discutono animatamente.



Poi Cuadrado se ne va spintonandolo violentemente.



Handanovic fa per ritornare, lo bloccano, e nel blocco Cuadrado gli molla un cazzotto#JuveInter pic.twitter.com/6l2CIRaM6L — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 4, 2023

Po zadetku Romeluka Lukakuja se je zaiskrilo med Belgijcem in Kolumbijcem Juanom Cuadradom. Foto: Reuters Sprva ni kazalo, da bo dvoboj v Torinu minil v tako razgretem ozračju. Večino srečanja je bilo na stadionu Allianz Juventus relativno mirno. Gostitelji so povedli v 83. minuti, ko je Samirja Handanovića premagal Juan Cuadrado, a so Milančani vrnili udarec globoko v sodnikovem podaljšku. Belgijec Romelu Lukaku je zadel v polno z bele točke, izenačil na 1:1, po zadetku pa poslal sporočilo domačim navijačem, naj utihnejo. Dal je prst na usta, sodnik pa mu je zaradi takšnega proslavljanja zadetka pokazal rumeni karton. Ker je bil to njegov drugi na tekmi, je moral Belgijec predčasno zapustiti igrišče.

Po dvoboju je bilo veliko govora o tem rdečem kartonu. Lukaku naj bi bil med srečanjem večkratna tarča rasističnih zbadljivk, oponašanja opičjih glasov, uperjenega proti temnopoltemu belgijskemu napadalcu.

Italijanski minister za šport Andrea Abodi je po dvoboju dejal, da je to, kar se je zgodilo Lukakuju, nesprejemljivo in da bi si zaslužil opravičilo Juventusa.

Dvoboj, ki se je tako kmalu po zadetku in izključitvi Lukakuja končal z 1:1, pa je nato postregel še z fizičnim obračunavanjem med igralci. Cuadrado je tako po tekmi na sredini igrišča pristopila do kapetana Interja Handanovića in se mu pritoževal glede vedenja Lukakuja. V mislih je imel njegovo sporočilo navijačem, naj utihnejo. Handanoviću naj bi očital, da se takšnih stvari ne počne.

Juan Cuadrado je najprej odrinil, nato pa še udaril Samirja Handanovića. Foto: Guliverimage

Nato pa se je med Kolumbijcem in Slovencem razvnelo, očitno so začele padati hujše, ostrejše besede. Cuadradu so popustili živci. Odrinil je Samirja Handanovića, takrat pa je pobesnel še Slovenec. Hotel se je približati Kolumbijcu, a so se vmešali nogometaši in člani strokovnega vodstva. Zavrela je kri, nastala je gneča, vročekrvni Cuadrado pa je fizično obračunal s Handanovićem. Kamere so zabeležile njegov udarec z desno roko, tako da bi ga lahko čakala huda kazen. Morda se bo moral zaradi tega prisilno hladiti tudi na tekmah serie A. Italijanski mediji omenjajo možnost, da bi lahko izpustil vsaj pet tekem.

Pokalni dvoboj v Torinu je postregel z vročim dogajanjem po zadnjem sodnikovem pisku. Foto: Guliverimage

Ker je rdeči karton prejel tudi Handanović, zagotovo ne bo mogel kandidirati za nastop na povratni tekmi v Milanu, ko se bosta velikana italijanskega nogometa konec meseca pomerila še na San Siru.