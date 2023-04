Handanović branil in prejel rdeči karton, Fiorentina bliže finalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek sta za nogometno poslastico na Apeninskem polotoku poskrbela Juventus in Inter. 248. derby d'Italia, prva polfinalna tekma pokalnega tekmovanja, se je končal brez zmagovalca (1:1), tako da so možnosti za oba kluba pred povratnim srečanjem še povsem odprte. V vratih gostov je stal Samir Handanović in v razburljivem dogajanju po srečanju prejel rdeči karton. V drugem polfinalnem obračunu je bližje napredovanju Fiorentina, ki je v sredo prvo tekmo dobila z 2:0.