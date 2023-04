Navijačem Bayerna je prekipelo

Začelo se je kot v pravljici. Ko je Bayern med zadnjim reprezentančnim premorom presenetil z menjavo trenerja in namesto Juliana Nagelsmanna na vroči stolček posadil Thomasa Tuchla, so Bavarci v prvem nastopu na velikem nemškem derbiju nadigrali Borussio Dortmund (4:2). Idile pa je bilo kmalu konec. Tri tedne pozneje so navijači Bayerna zelo nezadovoljni, saj so njihovi ljubljenci po pokalu izpadli še iz lige prvakov. Vodstvo kluba je deležno kritik in žvižgov, ki jih na povratni tekmi z Manchester Cityjem ni manjkalo.

Ko je Thomas Tuchel na krstni tekmi na odgovornem položaju pri Bayernu z dopadljivo predstavo varovancev premagal Borussio Dortmund (4:2), je zaživelo prepričanje, da je drzna menjava trenerja dosegla svoje in da bo nekdanji trener Chelseaja kos zahtevnim izzivom, ki jih prinaša boj za trojno krono. V nadaljevanju pa so izginili nasmeški z obrazov navijačev.

Thomas Tuchel je Bayern vodil na šestih tekmah. Zmagal je le dvakrat. Foto: Reuters

Bayern je na naslednjih petih tekmah zmagal le še enkrat, izpadel iz nemškega pokala, ko je doma nepričakovano pokleknil pred Freiburgom (0:1), najbolj pa je razočaral v ligi prvakov. Če je v osmini finala pod vodstvom Juliana Nagelsmanna mojstrsko razorožil zvezdniški PSG, ki ni niti enkrat zatresel mreže Bavarcev, pa je bilo v četrtfinalu vse drugače. Manchester City je lažje od načrtovanega prišel do neulovljive prednosti. Na krilih Erlinga Brauta Haalanda in nerazumljivih napak francoskega branilca Dayota Upamecana je serijskega nemškega prvaka, ki je pred tem v tej evropski sezoni dobil osem zaporednih tekem, izločil s skupnim rezultatom 4:1.

Navijači poslali sporočilu Kahnu in Salihamidžiću

Oliver Kahn ne more biti zadovoljen z rezultati v tej sezoni. Foto: Reuters Bayern je tako v kratkem obdobju doživel krut padec, namesto boja za tri lovorike mu bo ostala le bitka za 11. zaporedni nemški naslov. Pred rumeno-črnimi iz Dortmunda ima šest krogov pred koncem le dve točki prednosti, slaba volja, ki se je naselila v tabor bogatega bavarskega kluba po nizu rezultatskih neuspehov, pa jim v nadaljevanju sezone zagotovo ne bo koristila. Po neuspehu proti razigranemu Cityju, ki ga bo v polfinalu lige prvakov poskušal ustaviti branilec naslova Real Madrid, je vse več navijačev Bayerna prepričanih, da si klubsko vodstvo prejšnji mesec ne bi smelo privoščiti menjave trenerja.

Najglasnejši privrženci, zbrani na južni tribuni Allians Arene, so dali vodstvu kluba vedeti, da niso zadovoljni z nekaterimi odločitvami. "Cilji so lahko zgrešeni, klubske vrednote pa ne morejo in ne smejo biti! Politika vodenja kluba je vprašljiva," so izpostavili transparent na stadionu ter poslali jasno sporočilo predsedniku Oliverju Kahnu in športnemu direktorju Hasanu Salihamidžiću, da niso zadovoljni z zadnjimi potezami, zlasti menjavo trenerja.

"Zavedam se, kako je pri Bayernu, ko ne doseže zadanega cilja. Zdaj moramo nameniti poudarek temu, kaj še lahko naredimo. Čaka nas še nemško prvenstvo. Popolnoma smo osredotočeni na to, da postanemo prvaki," je dejal Kahn. Njegov tesni sodelavec Salihamidžić je poudaril, da poskuša vedno narediti vse najboljše za klub. "Seveda pa je treba živeti s kritikami, ker ni rezultatov," umirja napetost nekdanji reprezentant BiH, ki še vedno verjame, da ima Bayern pravo zasedbo in trenerja, s katerima bi lahko v prihodnosti dosegal uspehe v vseh tekmovanjih.

Manchester City je pod vodstvom Josepa Guardiole, nekdanjega stratega Bayerna, izločil Bavarce s skupnim rezultatom 4:1. Foto: Reuters

"Navijačem lahko obljubim, da bomo skrbeli za vrednote kluba," je dodal trener Tuchel, na katerega se je usul plaz kritik, saj je bil Bayern z redkimi izjemami, še največ dominance je pokazal na začetku drugega polčasa na dvoboju v Manchestru, neenakopraven z angleškim prvakom.

Haaland je bil tudi na seznamu želja Bayerna



Erling Haaland je zatresel mrežo Bayerna na obeh četrtfinalnih tekmah lige prvakov. Foto: Reuters Erling Haaland. Podobno je bilo že v nekaterih prejšnjih primerih, ko so najboljši nogometaši bundeslige praviloma krepili zasedbo Bavarcev. Tudi o tem je po bolečem izpadu iz Evrope tekla beseda pri Bayernu Verjetno bi imel Bayern več možnosti, če bi lani iz Dortmunda v München prišel. Podobno je bilo že v nekaterih prejšnjih primerih, ko so najboljši nogometaši bundeslige praviloma krepili zasedbo Bavarcev. Tudi o tem je po bolečem izpadu iz Evrope tekla beseda pri Bayernu

Prvi mož kluba Kahn je odgovarjal na kritike, da bi morali Bavarci namesto 34-letnega Poljaka Roberta Lewandowskega, ki je lani odšel k Barceloni, pripeljati 12 let mlajšega Skandinavca. "Trudili smo se do zadnjega, da bi okrepili napad z napadalcem. Tudi z napadalcem, ki smo ga videli na tej tekmi, a na žalost ne v našem dresu," se je dotaknil Haalanda. "Takšni napadalci so zelo dragi. Če pogledamo v Evropo, koliko 'devetic' je trenutno na ravni Lewandowskega? Ne veliko. Tiste, ki so, pa so izjemno drage," je dodal Kahn in napovedal, da bi lahko v poletnem prestopnem roku Bayern osvežil moči v napadu. City je sicer za prihod Norvežana odštel 75 milijonov evrov.

Nekdanja junaka izžvižgali

O tem, kdo bi lahko v prihodnje okrepil bavarski tabor, bo odločal zlasti Salihamidžić, ki se je podobno kot njegov "šef" pred srečanjem s Cityjem naposlušal žvižgov navijačev. Ti so izpostavili transparent, na katerem je pomenljivo pisalo: "Brazzo (vzdevek Salihamidžića, op. p.) + Kahn: nekoč junaka, danes žvižgi." S tem so dali vedeti, da niso zadovoljni z njunim delom.

„Brazzo + Kahn: Helden von einst, Pfeifen von heute“



Od Bayerna, ki je po tem, ko je suvereno izločil PSG, spadal med osrednje favorite za osvojitev evropskega naslova, so pričakovali bistveno več, a tega na zelenici niso dočakali. Bayern nova tekma čaka v soboto, ko bo v nemškem prvenstvu gostoval pri Mainzu. Če bi se mu primeril nov spodrsljaj, bi lahko Borussia Dortmund, ki bo isti dan gostila Eintracht Frankfurt, skočila na prvo mesto, s tem pa bi postala bojazen, da bi lahko Bayern sklenil sezono brez lovorike, še večja. Pred nogometaši Bayerna so tako zahtevni dnevi.