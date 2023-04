Kampl končal triletni post, Sane razkril "posledice" spora

28. krog nemške bundeslige je prinesel infarktni razplet. Vodilni Bayern je po polomu z Manchestrom Cityjem v ligi prvakov in sporu v slačilnici remiziral s Hoffenheimom (1:1), kar pa ni znala izkoristiti Borussia Dortmund. Ta je proti Stuttgartu, ki se bori za obstanek, vodila z 2:0 in s 3:2, a na koncu le remizirala (3:3), tako da za bavarsko ekipo še naprej zaostaja dve točki. Kevin Kampl se je ob zmagi RB Leipziga (3:2) nad Augsburgom vpisal med strelce, ob tem pa je tudi asistiral ob tretjem zadetku.

Leroy Sane Foto: Reuters V nemški bundesligi se nadaljuje hud boj za naslov. Vodilni Bayern, nad katerim so se v zadnjem obdobju zgrnili temni oblaki, kljub remiju ostaja na vrhu prvenstvene lestvice. Bavarska ekipa se je po visokem porazu z angleškim Manchester Cityjem (0:3) v ligi prvakov in težavam znotraj slačilnice odzvala z remijem proti Hoffenheimu (1:1). Bayern je v vodstvo v 17. minuti povedel Benjamin Pavard, a je v drugem polčasu točko gostom v 71. minuti z zadetkom priboril Andrej Kramarić.

Po porazu z Manchestrom Cityjem ste se v zasedbi Bayerna sporekla Sadio Mane in Leroy Sane. Ker je udaril soigralca, je klub Maneja suspendiral za eno tekmo in proti Hoffenheimu ni igral. Je pa bil zato na zelenici Leroy Sane, nad katerega se je po verbalnem zapletu v ligi prvakov s pestmi spravil Senegalec. Sane je ob tem pokazal svojo oteklo ustnico, na zelenici pa je bil do 60. minute.

Tuchel o Maneju: Opravičil se je Sadio Mane Foto: Guliver Image O dogajanju po tekmi lige prvakov se je pred tekmo Bayerna razgovoril tudi trener Thomas Tuchel. "Nismo prva ekipa, ki se ji je zgodilo kaj takega. In najbrž ne bomo zadnja," je na petkovi novinarski konferenci dejal trener Tuchel. "Imeli smo dober, pozitiven pogovor. Vse smo razjasnili." Tuchel verjame, da se bo Mane po tekmi suspenza vrnil na zelenico z bistro glavo. "Sam ga bom prvi branil. Dolgo ga že poznam. Poznam ga kot pravega profesionalca. Nikoli prej ni storil ničesar narobe. Misli samo na nogomet. Ima moje polno zaupanje. Imel ga je in ga ima tudi po tej napaki." Dodaja, da vsak lahko kdaj naredi napako. Ker pa je bilo to v nasprotju z Bayernovim kodeksom, so ga pač morali suspendirati za eno tekmo. "Opravičil se je. O iskrenosti opravičila ne dvomimo. In zato ga zagovarjam."

Borussia Dortmund zapravila veliko priložnost

Ob remiju Bayerna se je dolgo časa smejalo nogometašem Borussie Dortmund, ki so istočasno gostovali pri Stuttgartu, ki se bori za obstanek. Gostje so po zadetkih Sebastiena Hallerja v 26. minuti in Donyella Malena v 33. minuti vodili že z 2:0, ob tem so gostitelji v 39. minuti po rdečem kartonu ostali še brez Konstantinosa Mavropanosa. Vse je kazalo na to, da bodo Dortmundčani s seboj odnesli tri točke, s katerimi bi se na vrhu izenačili z Bayernom.

V Stuttgartu se je odvila prava drama. Foto: Reuters

A sledil je odgovor gostiteljev. Najprej je v 78. minuti zadel Tanguy Coulibaly, nato pa je šest minut kasneje izid na 2:2 poravnal Josha Vagnoman. A dogajanje se tu ni zaustavilo, za novo vodstvo Borussie Dortmund je v 93. minuti poskrbel Giovanni Reyna, vendar je veselje gostov v 97. minuti prekinil Silas, ki je izid poravnal na 3:3 ter svoji ekipi priigral zlata pomembno točko v boju za obstanek.

Hertha zamenjala trenerja

Nogometaši berlinske Herthe so se v nemškem prvenstvu znašli v težkem položaju. Po porazu proti Schalkeju z 2:5 so padli na zadnje mesto prvenstvene lestvice, kar je bil razlog, da se zahvalijo trenerju Sandru Schwarzu. Na njegovo mesto je vodstvo kluba do konca sezone postavilo Madžara Pala Dardaija. Ta je bil trener Herte že dvakrat, berlinsko ekipo je vodil od februarja 2015 do junija 2019 in nato deset mesecev leta 2021. "Pogled na lestvico pove vse. Morali smo ukrepati," je dejal športni direktor Benjamin Weber.

Kampl v polno po skoraj treh letih

Kevin Kampl je poskrbel za izenačenje na 1:1. Foto: Reuters Do zmage so prišli nogometaši RB Leipziga, ki so s 3:2 ugnali Augsburg. Prvi zadetek za gostitelje je v 10. minuti po asistenci Tima Wernerja dosegel Kevin Kampl, ki je nato še asistiral ob zadnjem zadetku Wernerja, ki se je dvakrat vpisal med strelce.

Kampl se je ob zadetku najprej močno veselil, nato pa je sledil trenutek šoka. Slovenski nogometaš, ki je dosegel svoj prvi gol v bundesligi po skoraj treh letih (nazadnje 17. junija 2020 proti Fortuni Düsseldorf), se je po zadetku najprej prijel za prsi – zdelo se je, kot da ima težave z dihanjem, nato pa je pokleknil in se prijel še za hrbet, ob tem pa klical na pomoč. Soigralci so nato doklicali zdravniško službo, ta je Kampla oskrbela, da je po nekaj odmora nato lahko nadaljeval igro vse do 79. minute, ko ga je zamenjal Konrad Laimer.

V uvodni tekmi 28. kroga nemške bundeslige smo videli kar sedem golov. Šele 16. na lestvici Schalke je v pomembni zmagi za obstanek s 5:2 premagal zadnjeuvrščeno Hertho Berlin.

