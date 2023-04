Maščevanje Bayerna, najstnik osrečil Dortmund, smeji se tudi Kamplu

Današnji spored bundeslige je postregel z dvema obračunoma ekip z vrha, ki so vse še vsaj teoretično v igri za naslov prvaka. Vodilni Bayern je gostoval pri Freiburgu, to pa je bil tudi neke vrste "povratni" obračun, saj sta se moštvi ta teden že merili v pokalu, kjer je slavil Freiburg in Bavarcem zadal boleč poraz.

Na današnji ligaški tekmi sta tekmeca pokazala podobno trdo in taktično predstavo, z rahlo terensko premočjo Bayerna, a vsaj v prvem polčasu še brez golov. Bližje pa so bili domači, ko je Ritsu Doan pred koncem stresel vratnico. A takoj na začetku drugega polčasa je Matthijs de Ligt z neubranljivim strelom od daleč premagal domačega vratarja Marka Flekkna. Bayern je do konca nadziral potek tekme, si pripravil še nekaj zrelih priložnosti, a je ostalo pri minimalni zmagi.

Borussii Dortmund je zmago zagotovil 18-letni napadalec Youssoufa Moukoko. Foto: Reuters

Na drugem dvoboju z vrha pa sta se pomerila drugo- in tretjeuvrščena ekipa, Dortmund in Union. Porurci so imeli v prvem delu terensko premoč, kronali pa so jo z zadetkom Donyella Malena v 28. minuti. A Berlinčani so vrnili udarec, Kevin Behrens pa je v 61. izenačil. A so gostje vendarle ostali brez točke, saj je Youssoufa Moukoko v 79. minuti poskrbel za zmago rumeno-črnih.

Leipzig nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla je v večerni tekmi gostoval pri Herthi in tesno zmagal. Za goste je zadel Amadou Haidara v 40. minuti, Kampl je odigral celo tekmo, s tremi točkami pa je zdaj Leipzig skočil na četrto mesto in ima točko več kot Freiburg (48-47).

32-letni Kevin Kampl je na gostovanju v Berlinu odigral vso tekmo. Foto: Reuters

Tretji današnji zanimiv obračun pa je bil tisti med Bayerjem in Eintrachtom, ekipi lovita vstopnici za Evropo za naslednjo sezono. Domači so bolje začeli in z goloma Amina Adlija in Mousse Diabyja po prvem delu vodili z 2:0. V drugem polčasu je za Eintracht znižal Djibril Sow, dvome o zmagi pa je nato s tretjim golom Bayerja razblinil Sardar Azmoun v 90. minuti.

