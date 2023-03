Kakšen debi novega trenerja Bayerna! Obeta se spopad spopadov.

Zvezdniški Bayern München je med reprezentančnim premorom presenetil javnost in zamenjal trenerja. To je storil tik pred največjim derbijem nemškega prvenstva in četrtfinalnima spopadoma v ligi prvakov z Manchester Cityjem. Thomas Tuchel bo tako na vročem stolčku bavarskega velikana debitiral v soboto proti vodilni Borussii Dortmund, klubu, ki ga je nekoč vodil in do katerega čuti posebno naklonjenost. Konec tedna bodo tako v Nemčiji vse oči uprte v veliki derbi. Prihaja Der Klassiker.