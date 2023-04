Nove težave: po polomu Bayerna v garderobi zapele pesti?

Omenjeni dvojec je bil po zadnjem sodnikovem žvižgu v torek viden na igrišču, potem ko se je prepiral v zadnjih fazah tekme, ki jo bo Bayern skušal čimprej pozabiti. Manchester City je namreč pred domačimi navijači po zadetkih Rodrija, Bernarda Silve in Erlinga Haalanda zmagal s kar 3:0 in z eno nogo že stopil v polfinale lige prvakov. Kot vse kaže, pa je medla predstava gostov poskrbela tudi za nekaj vroče krvi znotraj ekipe Bayerna.

Po poročanju Sky Germany, naj bi med seboj po koncu tekme obračunala Sadio Mane, ki je v igro vstopil v 69. minuti in Leroy Sane, ki je igral celoten obračun. Mane naj bi bil nezadovoljen nad načinom, kako ga je Sane nagovoril med prepirom in naj bi nekdanjega igralca Cityja udaril v obraz. Sane, ki je bil v torek med boljšimi posamezniki neprepričljivega Bayerna, je končal z okrvavljeno ustnico, preden naj bi nogometaša ločili njuni soigralci.

🚨🔴⚪️| Leroy Sane was hiding his lip when arriving back in Munich after he and Sadio Mane had an argument… pic.twitter.com/JdOePTeEtP