Vratar Bochuma želel obračunati z navijačem #video

Vroče krvi na velikonočni podaljšani konec tedna na športnih prizoriščih ni manjkalo. Toliko o športnem duhu. Poročali smo že, kako je nogometaš Real Madrida poskušal na parkirišču v obraz boksniti tekmeca iz vrst Villarreala in kako se je kar na soigralca spravil Rudy Gobert na tekmi lige NBA. Prekipelo pa je tudi vratarju nemškega prvoligaša Bochuma Manuelu Riemannu. Ta je želel fizično obračunati z enim od navijačev.

WTF is this?! Vfl Bochum keeper and unhappy fan… pic.twitter.com/J1R2sbn18j — Topliss at the Turnstiles (@Topliss94) April 9, 2023

Riemann je dobil tri gole. Foto: Guliver Image Nogometaši Bochuma so v krčeviti bitki za obstanek v prvi bundesligi z 2:3 izgubili proti Stuttgartu. Ostali so na 15. mestu, ki še prinaša obstanek, a so zdaj samo še tri točke pred Stuttgartom. Riemann je poceni dobil predvsem zadnji gol na tekmi. Po koncu tekme je prejel še rumeni karton, ker se je sporekel z glavnim sodnikom. Nato je odvihral na tribuno, da bi obračunal z navijačem svoje ekipe, ki naj bi ga med tekmo obkladal z žaljivkami. Varnostniki so ju ločili, še preden bi začeli padati udarci.

Trener Bochuma Thomas Letsch o incidentu ni povedal veliko, saj naj ne bi videl in slišal, kaj se je dogajalo. "Vem le, da je bil deležen žaljivk. Žaljivke niso dopustne. Nasilje ne spada na tekmo. Nasilje pa je lahko tudi verbalno."