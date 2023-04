Zaradi homofobnih navijaških napevov trije aretirani

Zaradi homofobnih in žaljivih navijaških napevov je policija aretirala tri navijače na tekmi premier lige med Wolverhamptonom in Chelseajem.

Med tekmo 30. kroga premier lige med Wolverhamptonom in Chelseajem je uradni napovedovalec večkrat opozoril, da diskriminatorni navijaški vzkliki in napevi na stadionu Molineaux niso dovoljeni. Po tekmi pa prihaja novica, da je policija zaradi homofobnega in diskriminatornega prepevanja in vzklikanja aretirala tri navijače domačega Wolverhamptona. Usmerjeni so bili proti navijačem Chelseaja.

Oba kluba sta po tekmi neprimerno obnašanje obsodila. Pa tudi vodstvo premier lige: "Homofobni vzkliki, ki smo jih slišali na tekmi Wolverhampton - Chelsea v nogometu in družbi nimajo kaj iskati. Premier liga obsoja vse oblike diskriminacije. Nogomet je za vse." Wolverhampton je zapisal, da je takšno obnašanje zločin.

Wolves so Chelsea premagali z 1:0. Londončane do konca sezone vodi Frank Lampard. Po 11. porazu so na skromnem 11. mestu.