V ligi NBA zapele pesti. Goberta poslali domov, McDaniels si je zlomil roko.

Rudy Gobert in Jaden McDaniels sta na dvoboju z New Orleansom igrala le v prvem polčasu. Foto: Reuters

Na zadnji tekmi Minnesote Timberwolves v rednem delu lige NBA je bilo zelo burno. Zmago nad New Orleansom je zasenčil incident v drugi četrtini, ko je Francoz Rudy Gobert fizično obračunal s soigralcem Kylom Andersonom. Zamahnil je proti njemu in ga udaril v prsi. Ob polčasu je izgubil živce njun soigralec Jaden McDaniels. Od jeze je s pestjo udaril v steno tako silovito, da si je pri tem poškodoval roko. Njegova sezona bi se lahko zaradi tega končala še pred začetkom končnice.

Zadnji dan rednega dela lige NBA je postregel z dramatičnim dogajanjem na dvoboju med Minnesoto in New Orleansom. Gostitelji so zmagali s 113:108 in si tako na lestvici zahodne konference zagotovili osmo mesto. Tako se bodo v sredo v dodatnih kvalifikacijah za preboj v končnico pomerili s sedmouvrščenimi Los Angeles Lakers. Gostovali bodo v Kaliforniji, če bodo ostali praznih rok, pa bodo lahko računali na popravni izpit. In to na domačem parketu, proti boljšemu iz dvoboja play-ina med New Orleansom in Oklahomo Cityjem.

Gobert je udaril Andersona:

Minnesota je zelo pomembno zmago dosegla s precej težavami, saj je med tekmo ostala brez pomoči dveh prvokategornikov. Kaj se je zgodilo? V drugi četrtini so med minuto odmora popustili živci Rudyju Gobertu in Kylu Andersonu. Francoski center si je pred tem privoščil nekaj napak, zaradi katerih je trpel rezultat. Minnesota je zaostajala za 12 točk. Goberta je Anderson zato kritiziral, kritike pa so ga tako razdražile, da je fizično obračunal s soigralcem.

Francoski orjak, trikratni najboljši obrambni košarkar sezone v ligi NBA, je poskušal Andersona udariti v obraz, a je bil prekratek. Udaril ga je v prsi, soigralci pa so preprečili najhuje in skočili med podivjana petelina. Vodstvo kluba je razgretega Goberta, ki je do takrat prispeval dve točki in tri skoke, ob polčasu poslalo domov. Francoz se je pozneje opravičil za izbruh nasilja. Opravičil se ni le Kylu, ki ga, kot je zapisal na Twitterju, obožuje in spoštuje kot soigralca, ampak tudi navijačem in celotni organizaciji. Priznal je, da so ga ponesla čustva in da se ne glede na vse, kar mu je Anderson zabrusil v obraz, ne bi smel odzvati tako agresivno.

McDaniels si je zlomil roko:

Jaden McDaniels punched a wall so hard he put himself out of the game pic.twitter.com/QJQFoMI1i2 — Pelicans Film Room (@PelsFilmRoom) April 9, 2023

Minnesota pa je utrpela še en udarec. Krilni center Jaden McDaniels, ki v tej sezoni na tekmo povprečno dosega 12 točk, je ob odhodu v slačilnico zaradi vseh frustracij po slabšem prvem polčasu jezno udaril v zid. To je storil tako silovito in nespretno, da si je poškodoval zapestje. Dvoboja ni nadaljeval, po tekmi pa je dobro obveščeni novinar Adrian Wojnarowski zapisal, da si je McDaniels zlomil roko. Tako se je sezona zanj končala še pred začetkom končnice.

Čeprav je Minnesota v drugem polčasu zaigrala brez Goberta in McDanielsa, je na krilih Karla-Anthonyja Townsa (30 točk) prikazala boljšo predstavo in si na koncu z zmago zagotovila osmo mesto na lestvici zahodne konference. Zdaj jo čaka obračun z zvezdniško zasedbo Jezernikov.