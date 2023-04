Po veliki drami na Zahodu najbolj nasmejana LA Clippers in Golden State

Stephen Curry in njegovi Golden State Warriors so si z zmago v zadnjem krogu rednega dela priborili šesto mesto v zahodni konferenci. V prvem krogu končnice se bodo pomerili s Sacramentom.

Konec je rednega dela sezone lige NBA. Los Angeles Clippers si je v zahodni konferenci zagotovil peto, branilci naslova Golden State Warriors pa šesto mesto. Minnesota je na osmem mestu prehitela New Orleans. Tekma med Dallas Mavericks in San Antonio Spurs ni odločala več o ničemer. Luke Dončića ni bilo v kadru Mavericks, ki so izgubili s 117:138. Trenerja Dallasa Jasona Kidda so pred tekmo vprašali, kaj misli o preiskavi lige NBA glede njihovega namernega izgubljanja , njegov odgovor pa je bil kratek. Zato pa gresta v končnico kot prva nosilca Goran Dragić z Milwaukee Bucks in Vlatko Čančar z Denver Nuggets. Vprašanje le, koliko minut bosta dejansko dobila.

Prvih šest ekip iz vsake konference je neposredno uvrščenih v končnico, ekipe od sedmega do desetega mesta naslednji teden čaka še dodatno razigravanje oziroma tako imenovani play-in. V tem odloča ena sama tekma. Zmagovalec dvoboja med sedmim in osmim klubom si bo zagotovil končno sedmo mesto v konferenci, poraženec pa se bo ob prednosti domačega igrišča za položaj osmega nosilca pomeril z zmagovalcem obračuna med devetim in desetim klubom.

Goran Dragić je na zadnji tekmi rednega dela dosegel 14 točk. Foto: Reuters V vzhodni konferenci je bil vrstni red prve deseterice dokončen še pred zadnjimi tekmami rednega dela. Milwaukee Bucks z Goranom Dragićem tako v končnico vstopa kot prvi nosilec Vzhoda.

Zadnjo tekmo so Bucks s 105:121 izgubili na gostovanju v Torontu. 36-letni Dragić je proti enemu od svojih nekdanjih klubov odigral slabih 21 minut, v tem času pa dosegel 14 točk (met za dve 7/12, za tri 0/2), zbral tri skoke in podelil eno asistenco. Obe ekipi sta igrali brez glavnih zvezdnikov, tako sta pri Torontu manjkala Fred VanVleet in Pascal Siakam, pri Milwaukeeju pa Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday, Khris Middleton in drugi.

Vlatko Čančar je na zadnji tekmi rednega dela dosegel 11 točk. Foto: Reuters V zahodni konferenci je Denver Nuggets z Vlatkom Čančarjem prvič v zgodovini franšize osvojili prvo mesto, zadnje, deseto, ki še vodi v dodatne kvalifikacije za končnico, pa je Oklahoma City Thunder izmaknila Dallasu. Na zadnji tekmi je Čančar, ki je v ponedeljek dopolnil 26 let, Denverju do zmage nad Sacramentom (109:95) pomagal z 11 točkami (met 2/4 za dve, 1/1 za tri, 6/7 prosti) tremi skoki in dvema asistencama. Nuggets so nastopili brez Kentaviousa Caldwell-Popa, Nikole Jokića, Collina Gillespieja, Jamala Murrayja, Jeffa Greena in Aarona Gordona.

Los Angeles Clippers, Golden State Warriors, New Orleans Pelicans in Los Angeles Lakers je na mestih od pet do osem je pred zadnjim krogom ločila le ena zmaga. Scenarijev je bilo precej, na koncu sta si po zmagah v zadnjem krogu neposredno udeležbo v končnico na petem in šestem mestu zagotovila LA Clippers in Golden State.

Branilci naslova so na zadnji tekmi rednega dela nadigrali Portland Trail Blazers kar s 157:101. LA Lakers so osvojili sedmo mesto, Minnesota je bila osma, New Orleans pa se je moral zadovoljiti z devetim.

Liga NBA, vrstni red po rednem delu:



Vzhodna konferenca:

1. Milwaukee Bucks* (Goran Dragić)

2. Boston Celtics*

3. Philadelphia 76ers*

4. Cleveland Cavaliers*

5. New York Knicks*

6. Brooklyn Nets*

7. Miami Heat**

8. Atlanta Hawks**

9. Toronto Raptors**

10. Chicago Bulls**



Zahodna konferenca:

1. Denver Nuggets* (Vlatko Čančar)

2. Memphis Grizzlies*

3. Sacramento Kings*

4. Phoenix Suns*

5. Los Angeles Clippers*

6. Golden State Warriors*

7. Los Angeles Lakers**

8. Minnesota Timberwolves**

9. New Orleans Pelicans**

10. Oklahoma City Thunder**



* - neposredno v končnici

** - v play-inu

Pari končnice: Zahod:

Denver Nuggets (1) - ? (8)

Memphis Grizzlies (2) - ? (7)

Sacramento Kings (3) - Golden State Warriors (6)

Phoenix Suns (4) - Los Angeles Clippers (5) Vzhod:

Milwaukee Bucks (1) - ? (8)

Boston Celtics (2) - ? (7)

Philadelphia 76ers (3) - Brooklyn Nets (6)

Cleveland Cavaliers (4) - New York Knicks (5) Pari play-in turnirja: Zahod:

Los Angeles Lakers (7) – Minnesota Timberwolves (8)

New Orleans Pelicans (9) – Oklahoma City Thunder (10) Vzhod:

Miami Heat (7) – Atlanta Hawks (8)

Toronto Raptors (9) – Chicago Bulls (10) Zmagovalec prvega para bo osvojil končno sedmo mesto, poraženec prvega para pa bo ob prednosti domačega igrišča odigral dvoboj za končno osmo mesto proti zmagovalcu drugega para.

Za Dallas zadnja tekma ni več štela za nič

Lastnik Dallas Mavericks Mark Cuban se je odločil, da gredo po visok izbor na naboru in na zadnjih dveh tekmah spočijejo ključne igralce in tako najverjetneje izgubijo. Luka Dončić, drugi najboljši strelec lige NBA v tej sezoni in prvi košarkar v zgodovini tekmovanja, ki je v rednem delu sezone na tekmo prispeval vsaj 32 točk, 8 asistenc in 8 skokov, na nedeljski zadnji tekmi s San Antonio Spurs tako ni igral. Manjkali so tudi Kyrie Irving, Josh Green, Tim Hardaway Jr., Reggie Bullock in Maxi Kleber. San Antonio Spurs so jih premagali s 138:117.

Vrhunci dvoboja v Dallasu:

Klub je zaradi suma namernega izgubljanja pod preiskavo lige. Po petkovem porazu s Chicago Bulls, po katerem niso mogli biti več boljši kot 11., so si nakopali precej kritik. Pred tekmo je glavni trener Jason Kidd stopil pred številčno sedmo silo in na vprašanje, kako komentira dejstvo, da liga NBA preiskuje namerno izgubljanje Dallasa, odgovoril: "Nič ne vem, nihče me ni kontaktiral in ne bom komentiral."

Prisotne novinarje pa je nasmejal gostujoči trener Gregg Popovich, ki je ob prihodu na novinarsko konferenco dejal: "Ali smo v tretjem krogu končnice in tega nisem še do zdaj spoznal?"

Za Dallas sta največ točk dosegla novinec Jaden Hardy (25) in Theo Pinson (23), ki je prispeval trojni dvojček (še 13 skokov in 12 asistenc), pri gostih, ki so kljub temu, da so pogrešali devet igralcev, prekinili niz sedmih zaporednih porazov proti Dallasu in v prvem polčasu vodili že za 31 točk, pa je bil najboljši strelec Sandro Mamukelashvili (23).

Liga NBA, 9. april:

