Jaylen Brown v tej sezoni prispeva za Boston ob 49-odstotnem metu iz igre 26,6 točke, 6,9 skoka in 3,5 asistence na tekmo. V vseh statističnih kategorijah je poskrbel za rekord kariere. Foto: Reuters

Nesreča nikoli ne počiva. O tem se je nedavno prepričal tudi Jaylen Brown. Košarkar Bostona je v četrtek zalival rože, a bil pri tem tako nepreviden, da je razbil stekleno vazo in si porezal desno roko. Odnesel jo je s petimi šivi in predčasno sklenil redni del sezone.

Zvezdnik Boston Celtics Jaylen Brown v zadnjem času nima sreče z zdravjem. Zaradi udarca v obraz, ki ga je pred dvema mesecema prejel na tekmi s Philadelphio, je moral na tekmah lige NBA nositi zaščitno masko, v četrtek pa si je poškodoval desno roko med zalivanjem rož. Tako je moral preskočiti petkov dvoboj s Torontom, manjkal pa bo tudi na zadnji tekmi rednega dela, ko se bo Boston v nedeljo pomeril z Atlanto.

Celtics so si v vzhodni konferenci zagotovili drugo mesto. Zaostali so le za Milwaukeejem, pri katerem nastopa tudi Goran Dragić. Največjo moč Bostona predstavlja Jayson Tatum, zelo pomemben igralec pa je tudi Brown. Dvakratni udeleženec tekme vseh zvezd naj bi bil že nared za končnico, v kateri se bodo Celtics pomerili proti sedmouvrščenemu klubu, zmagovalcu tekme play-in med Miamijem in Atlanto.