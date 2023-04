Konec je: slovo in molk Luke Dončića

Košarkarji Dallas Mavericks so na svoji predzadnji tekmi rednega dela lige NBA s 112:115 klonili proti Chicago Bulls in si dokončno zaprli možnosti za uvrstitev v play-in in boj za končnico. Dallas je sicer že pred začetkom srečanja pokazal jasno namero, da je sezone za njih konec, v precej nenavadnem dogajanju pa je Luka Dončić srečanje zaključil že na začetku druge četrtine. Svojo zadnjo tekmo v sezoni je končal pri 13 točkah, petih skokih in treh asistencah, po koncu srečanja pa ni stopil pred predstavnike sedme sile. Strelski rekord v dresu Milwaukeeja je dosegel Goran Dragić, ki je ob porazu svoje ekipe proti Memphisu (114:137) dosegel 14 točk.

Pred predzadnjo tekmo Dallas Mavericks v rednem delu sezone lige NBA je bila matematika jasna. Dallas bi moral za uvrstitev v play-in oziroma deseto mesto zahodne konference dobiti tako obračun s Chicagom kot nedeljskega proti San Antoniu, ob tem pa bi moral v nedeljo upati še na spodrsljaj proti Oklahomi. A že informacije pred tekmo iz Teksasa, kjer se je odvil slovenski večer, so dale jasno sliko, da so se Mavs vdali v usodo oziroma da so z mislimi že pri naboru lige NBA.

Vrhunci tekme:

Mavericks bi oziroma zdaj bodo namreč s hitrim izpadom dobili boljši položaj za letošnji nabor lige NBA, saj bodo sezono končali med desetimi najslabšimi ekipami v ligi, kar njihove možnosti za ohranitev izbora iz 9,4 odstotka poviša na 79,8 odstotka možnosti. Dallas namreč letošnji prvi izbor po menjavi, po kateri je moštvo iz Teksasa v začetku leta 2019 v svoj kader dodalo Kristapsa Porzingisa, dolguje New York Knicks, a imajo Mavs pri tem zaščiten izbor za prvih deset mest na naboru, kar bi pomenilo, da si močno povišajo možnosti da zadržijo letošnji nabor v svojih rokah, njihov dolg do New Yorka pa bi se prestavil na naslednjo sezono.

Slovenski večer v Dallasu:

Getting ready for tonight’s I feel Slovenia Night 🏀at American Airlines Arena, taking place during the home game of the Dallas Mavericks vs. the Chicago Bulls.



The event, organized by the Slovenian Tourist Board, together with the Government Communications Office (UKOM) and pic.twitter.com/ZThm7ifgcH — Feel Slovenia (@SloveniaInfo) April 7, 2023

The performance of the world famous acrobatic group from Slovenia during the #nba🏀 @dallasmavs vs @chicagobulls in the @AACenter 🇺🇸 during I FEEL SLOVENIA NIGHT. #ifeelslovenia pic.twitter.com/z5TIdqA84n — Feel Slovenia (@SloveniaInfo) April 8, 2023

"Predaja" že pred začetkom

In čeprav so v Dallasovi zasedbi v zadnjih dneh zanikali možnosti, da bi se posluževali takšnih prijemov in da se bodo za končnico borili do zadnjega diha, se je danes zgodilo ravno obratno. Iz tabora Mavsov so že pred tekmo sporočili, da bodo proti Chicagu uradno zaradi poškodb igrali brez Kyrieja Irvinga (poškodba desnega stopala), Josha Greena (počitek), Tima Hardawayja jr. (levi gleženj), Maxija Kleberja (desna zadnja loža) in Christiana Wooda (počitek).

Tudi pri Chicagu so v Dallasu nastopili brez nosilcev svoje igre, med drugim so manjkali Lonzo Ball, Patrick Beverley, Zach LaVine, DeMar DeRozan in Justin Lewis. Pod vprašajem je bil pri Dallasu dolgo časa tudi Luka Dončić, a je nato stopil na parket, saj si je obračun v Dallasu pod okriljem slovenskega večera ogledalo tudi kar nekaj privržencev iz Slovenije, ki jih Dončić ni želel razočarati, vendar je na koncu igral le dobrih 12 minut in pol, po koncu srečanja pa ni stopil pred novinarske mikrofone.

Luka Doncic will not speak to the media tonight. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) April 8, 2023

Številke Luke Dončića v tej sezoni: Povprečje na 66 odigranih tekmah: 32,4 točke, 8,6 skoka, 8,0 asistence, 1,4 ukradene žoge, 0,5 blokade, 3,6 izgubljene žoge v 36,2 minute na srečanje.

Foto: Reuters

Dončić je sicer v zadnjih dneh zatrdil, da se bo boril in igral vse do zadnjega najmanjšega upa za uvrstitev v končnico, a so se pri Mavericks na koncu odločili za drugo opcijo, ki jim je v danem trenutku delovala najbolje, kar je že pred tekmo potrdil tudi trener Jason Kidd. "Ne morem govoriti v imenu Luke, a mislim, da smo bili vsi istega mnenja, da želimo najti način in možnost, da se uvrstimo v play-in. In ves čas smo igrali z mislijo na to, danes pa smo dobili drugačna navodila, da bomo poskusili nekaj drugega. Zato bo Luka igral le v prvi četrtini, nato pa se njegova sezona zaključi, ne bo igral niti v nedeljo," je bil jasen Kidd, ki je na ta način sporočil, da so pri Dallasu pretehtali, da se jim boj za končnico ne izplača, sezona pa je za njih prvič po letu 2019 končana po rednem delu sezone. Četudi bi se Dallas uvrstil v play-in, bi moral nato za uvrstitev v končnico dobiti obe tekmi, kar pa bi bilo pri trenutni formi Dallasa, ki je na zadnjih desetih tekmah zmagal le dvakrat, skoraj misija nemogoče.

Rezervisti Dallasa se niso predali

Dončić je na svoji zadnji tekmi v sezoni igral dobrih dvanajst minut in pol, v katerih je dosegel 13 točk (4/6 za 2, 0/5 za 3, 5/7 prosti meti), pet skokov in tri asistence. Slovenski košarkar je nazadnje na srečanju igral na začetku druge četrtine, dosegel koš, nato pa odšel na klop, v drugem polčasu pa se je iz garderobe vrnil v civilni opravi in s tem dal jasno vedeti, da je zanj tekma zaključena.

Dončić je drugi polčas spremljal s klopi. Foto: Reuters

A čeprav je imelo vodstvo Dallasa jasne načrte, je na parketu delovalo, da so imeli rezervisti gostiteljev drugačne želje in so bili prtoi Chicagu do zadnjega v boju za zmago. V drugi četrtini so pogosto vodili z dvomestno razliko, ob polčasu pa so v garderobo odšli s 13 točkami prednosti. Za Dallas, ki je dosegel kar 18 trojk, so tretji del srečanja začeli McKinley Wright IV, Frank Ntilikina, A.J. Lawson, Reggie Bullock in Davis Bertans, prednost domačih pa se je nato počasi začela topiti, ob začetku zadnje četrtine je znašala le še šest točk, v zadnjih minutah pa se je na igrišču pokazala jasna namera Dallasa po temu, da izgubijo tekmo. Chicago je v zadnjem delu napravil delni izid 18:2, s katerim je prešel v vodstvo. Slabih pet minut in pol pred koncem je za vodstvo Chicaga s 100:98 zadel Patrick Williams, zmago Bullsov pa je z zabijanjem 23,6 sekunde pred koncem srečanja potrdil Terry Taylor.

Čeprav je na parketu preživel le 12:35 minute je bil Dončić na koncu s 13 točkami ob Wrightu IV in Markieffu Morrisu prvi strelec Dallasa. Lawson je dosegel 12 točk. Pri Chicagu je Coby White 24 točkam dodal še enajst asistenc in sedem skokov, Williams je srečanje končal pri 23 točkah in osmih skokih, Nikola Vučević pa je v statistiko vknjižil 20 točk in deset skokov.

Dallas zadnja tekma sezone čaka v nedeljo, ko bo v American Airlines areni gostoval San Antonio, Kidd pa je po srečanju s Chicagom že povedal, da bodo na tem obračunu nosilci igre Dallasa ne bodo igrali. Letošnja sezona je bila na koncu klavrna za vse ekipe iz Teksasa, saj se tako Dallasu kot Houstonu in San Antoniu ni uspelo zavihteti v končnico. Prvič po 42 letih oziroma prvič po vstopu Dallasa v ligo NBA se bo tako zgodilo, da v končnici ne bo vsaj eneha izmed treh omenjenih moštev.

14 točk Dragića

Goran Dragić je dosegel 14 točk. Foto: Reuters Največ priložnosti za dokazovanje odkar nosi dres Milwaukeeja pa je v noči na soboto dobil Goran Dragić, ki je sicer z Bucks, ki so zasidrani na vrh vzhodne konference, s 114:147 klonil proti drugemu moštvu zahoda Memphisu. Dragić je na parketu preživel 25:33 minute, s 14 točkami (0/3 za 2, 4/8 za 3, 2/2 prosti meti), pa je bil tretji strelec Milwaukeeja. Temu dosežku je dodal še šest skokov in štiri asistence, izgubil pa je tri žoge. Ob porazu in počitku glavnih nosilcev Milwaukeejeve igre je vlogo prvega strelca prevzel Lindell Wigginton, ki je dosegel 25 točk. Pri Memphisu je s 36 točkami (5/6 za 3) blestel Jaren Jackson Jr. V Milwaukeeju je na koncu odločila tretja četrtina srečanja, ki so jo gostje dobili s kar 37:15.

Bucks do konca rednega dela čaka še nedeljsko gostovanje pri Toronto Raptors, nato pa končnica, v katero se bo Milwaukee podal kot najboljša ekipa vzhodne konference.

Liga NBA, 7. april:

Lestvica

Preberite še: