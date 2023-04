Dončić in Mavericks stiskajo pesti za Utah Jazz

Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks bodo z zanimanjem pospremili dvoboj moštev Utah Jazz in Oklahoma City Thunder v ligi NBA, saj izid te tekme vpliva tudi nanje. Dallas in Oklahoma sta namreč izenačena po številu zmag in porazov (38:42), a je zadnje omenjena trenutno na desetem mestu zahodne konference, ki še zadnje vodi v kvalifikacije za končnico. Če Jazz tokrat zmagajo, bi na deseto mesto napredovali Mavericks.

Do konca rednega dela sezone v ligi NBA sta le še dve tekmi, v teh bo potekala napeta bitka med Dallasom in Oklahomo. Zdaj sta moštvi izenačeni z 38 zmagami in 42 porazi, prednost iz medsebojnih tekem pa je na strani Oklahome. Do konca rednega dela Dallas čakata še tekmi s Chicagom in San Antoniem. Oklahoma bo igrala z Memphisom in Utahom.

Dončićevi na vsak način potrebujejo zmago več od Oklahome, to pa že v noči na petek po slovenskem času čaka obračun v Salt Lake Cityju pri še odpisanih Utah Jazz. Dallasov spopad s Chicagom bo v soboto zjutraj po slovenskem času.

Ponoči bodo na delu tudi košarkarji vodilne ekipe zahoda Denver Nuggets, ki so si mesto v končnici že zagotovili. Vlatko Čančar bo spet čakal na igralne minute, Nuggets se bodo v gosteh pomerili s Phoenix Suns. Tudi Suns so že neposredno uvrščeni v play-off.

