Vroča kri v Dallasu: "Dončić je cmera. On ni vodja."

Pred košarkarji Dallas Mavericks so odločilni dnevi v boju za končnico, a bolj kot predstave na parketu se v zadnjih dneh iskri tudi zunaj igrišča, saj je za kar nekaj dvignjenega prahu poskrbel nekdanji košarkar in oče Tima Hardawaya Jr. Tim Hardaway starejši je v pogovoru za The Carton Show povedal nekaj krepkih na račun Dallasa ter predvsem Luke Dončića in Kyrieja Irvinga .

Tim Hardaway starejši je namreč med drugim v odmevnem pogovoru za slabe predstave Dallasa v zadnjem času obdolžil Luko Dončića in Kyrieja Irvinga ter po njegovem mnenju "dejstvo, da oba ne opravljata dobro vloge vodij na parketu". Pri tem pa se Hardaway starejši ni ustavil. "Ta zadnja menjava in prihod Irvinga za njih res ni bila dobra, ker stvari, ki niso slabe, ni treba popravljati. Na igrišču jim manjka vodja. Luka ni vodja, prav tako ne Kyrie. Vodja je bil Jalen Brunson," je bil neposreden nekdanji košarkar, ki je med drugim petkrat zaigral tudi na tekmi All Star. Ob tem se je obregnil tudi ob odhoda Spencerja Dinwiddieja in Doriana Finneyja-Smitha, ki sta bila po njegovem mnenju "temelja obrambe Dallasa".

Tim Hardaway starejši je dvignil kar nekaj prahu. Foto: Guliverimage

"Vodja se dokazuje na parketu, s tem da igra tudi obrambo. Ko nekaj reče, to tudi stori in to je tisto, kar košarkarja naredi vodjo. In kot sem rekel, ta dva fanta nista vodji, sta dominantna odlična košarkarja, odlična strelca," je svoje mnenje izrazil Hardaway starejši, ki so ga pred kratkim sprejeli tudi v košarkarsko hišo slavnih, in v Dallasu povzročil kar nekaj začudenih pogledov. Ob tem je Dončića označil za "cmero zaradi pritoževanja pri sodnikih in njegovega obnašanja".

Tim Hardaway Jr. se je postavil v bran svojima soigralcema. Foto: Reuters

Na komentarje očeta se je hitro odzval tudi njegov sin Hardaway Jr., ki ni bil navdušen nad mnenjem svojega očeta. "Tisočodstotno se ne strinjam z izjavami svojega očeta," je bil jasen član Dallasa, ki je tako za Dončića kot Irvinga dejal, da sta odlični vodji na parketu.

"Že neštetokrat sem povedal, kako pomembno vlogo ima in kakšen vodja je Luka v vsem času, ki sem ga do zdaj preživel tu v Dallasu. To kaže na parketu in zunaj njega. Enako tudi Kyrie –odkar je tu, opravlja vlogo vodje. Zato se res težko sprijaznim s takšnimi komentarji. Opravičujem se v svojem imenu in imenu moje družine, res si ne želim, da se temu posveča pozornost. Tukaj sem zato, da igram košarko in to je to, kar je pomembno," je v javnem komentarju za ESPN svojemu očetu odgovoril Hardaway Jr., ki se je po besedah novinarke Callie Caplan svojim soigralcem opravičil v pogovoru prek sporočil, z Dončićem, Irvingom ter generalnim direktorjem kluba Nicom Harrisonom pa se je pogovoril tudi v živo.

Dallas čakata odločilni tekmi za boj za play-in, a v tem boju Mavsi niso odvisni le od sebe. Foto: Guliver Image

"Rad imam tako Luko kot Kyrieja, rad imam svoje soigralce. Razočaran sem, da se moram zagovarjati in to povedati na glas. Očeta imam zelo rad, a je storil napako. To je njegovo mnenje, ne moje. Sva dve različni osebi," je zadeve še razčistil Hardaway Jr., ki ga z Dallasom do konca rednega dela sezone čakata še dve tekmi.

Z današnjo drugo zmago na zadnjih devetih tekmah se je Dallas izenačil z Oklahomo na desetem mestu zahoda, ki kot zadnje še vodi v boj za končnico. A prednost iz medsebojnih tekem je na strani Oklahome. Do konca rednega dela Dallas čakata še tekmi s Chicagom in San Antoniom. Oklahoma bo igrala z Memphisom in Utahom.

