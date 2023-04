V ogenj Dragić in Čančar, nestrpen tudi Dončić

V primerjavi z Luko Dončićem, ki ga, kot vse kaže, do konca sezone čakajo le še tri tekme, sta si Goran Dragić z Milwaukeejem in Vlatko Čančar z Denverjem že nekaj časa nazaj zanesljivo zagotovila mesti v končnici. Čančarjev Denver je z razmerjem zmag in porazov 52-26 zanesljivo na prvem mestu zahoda, Milwaukee pa je na vrhu vzhodne konference (56-22). Povsem drugačno je stanje pri Dallasu, ki je s 37 zmagami in 42 porazi šele na 11. mestu zahodne konference in na zadnjih treh tekmah v poštev pridejo le še zmage, ob tem pa bo pomemben izplen tudi preostalih tekmecev v boju za play-in.

Med drugim bodo že v noči na sredo na delu košarkarji Oklahome, ki bodo gostovali pri Golden State Warriors. Oklahoma je trenutno na desetem mestu, ki še vodi v play-in, in ima zmago več od enajstega Dallasa. Četudi bi Dallas dobil zadnje tri tekme, bi Oklahomi za play-in zadostovale že dve zmagi na zadnjih treh tekmah, saj imajo City Thunder, ki so najmlajša ekipa lige, tudi boljši izkupiček na medsebojnih tekmah z Dallasom. Oklahoma je hkrati tudi edina ekipa, ki jo Dallas realno še lahko prehiti. Še zmago več od Oklahome ima deveta Minnesota, ki jo tokrat čaka gostovanje pri Brooklyn Nets. V teoriji lahko sicer Dallas po sanjskem scenariju prehiti še Los Angeles Lakers (40-38) in New Orleans Pelicans (40-38).

Liga NBA, 4. april:

Lestvica:

