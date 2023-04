Dončić odločno zanikal govorice

Čeprav so se Dallas Mavericks tri tekme pred koncem rednega dela lige NBA znašli v nezavidljivem položaju v boju za končnico in čeprav so nekateri novinarji blizu lige poročali, da Luka Dončić in Kyrie Irving v tej sezoni sploh ne bosta več stopila na parket, je slovenski košarkar na treningu pred sredinim obračunom s Sacramentom zanikal govorice in dejal, da bo pripravljen za obračun s Kings.

Dobro obveščeni novinar The Athletica Shams Charania je v ponedeljek poročal, da v Dallasu resno razmišljajo o tem, da Luka Dončić in Kyrie Irving to sezono sploh ne bi več stopila na parket, ta informacija pa je v ligi NBA dvignila ogromno prahu. Dallas bi namreč s hitrim izpadom dobil boljši položaj za letošnji nabor lige NBA. Dallas namreč letošnji prvi izbor po menjavi, po kateri je Dallas leta 2018 v svoj kader dodal Kristapsa Porzingisa, dolguje New York Knicks, a imajo Mavs pri tem zaščiten izbor za prvih deset mest na naboru, kar bi pomenilo, da bi imeli Mavericks v primeru izpada po rednem delu veliko večje možnosti, da zadržijo letošnji nabor v svojih rokah, njihov dolg do New Yorka pa bi se prestavil na naslednjo sezono.

A govorice, da je že odigral zadnjo tekmo sezone, je na današnjem treningu hitro utišal Luka Dončić, ki je na vprašanje predstavnikov sedme sile, ali razmišljajo o tem, da bi na prej omenjeni način predčasno končali sezono, odgovoril z jasnim "ne". "Proti Sacramentu bom zagotovo igral. Če obstaja še kakršnakoli možnost, da pridemo v končnico, bom igral," je bil jasen Ljubljančan, ki je znova opozoril tudi na težave v igri Dallasa. "Kot sem povedal že nekajkrat, mislim, da naš napad ni težava. To vedno poudarjam. Problem je naša igra v obrambi, saj lahko vsak košarkar proti nam dosega veliko število točk. Ne glede na to, za katerega košarkarja gre, je proti nam brez težav strelsko učinkovit," je še dodal Dončić.

Dončić je priznal, da v ekipi močno pogrešajo Jalena Brunsona. Foto: Reuters

Minimalne možnosti za končnico

Dallas ima sicer zelo majhne možnosti v boju za končnico, ob tem pa zasedba iz Teksasa ni odvisna le od svojih rezultatov. Še najverjetnejša je možnost, da bi Dallas z desetega mesta izrinil Oklahomo, ki jo že danes čaka srečanje z Golden State Warriors. Četudi bi Dallas osvojil zadnje tri tekme, bi Oklahomi za play-in zadostovali že dve zmagi na zadnjih treh tekmah, saj imajo košarkarji City Thunder, ki so najmlajša ekipa lige, tudi boljši izkupiček na medsebojnih tekmah z Dallasom.

Dončić je ob tem na treningu povedal, da kemija v moštvu v tej sezoni nikakor ni podobna tisti, kot jo je imela ekipa Dallasa lani, ko je prišla celo do finala zahodne konference. Slovenski košarkar je še priznal, da v moštvu močno pogrešajo Jalena Brunsona. "Jalen je odličen človek in košarkar," je o nekdanjem članu Dallasa, ki je pred začetkom letošnje sezone odšel k New York Knicks, povedal Slovenec.

Na današnjem treningu so sicer košarkarji Dallasa trenirali brez stratega Jasona Kidda, ki je manjkal zaradi zdravniškega pregleda, bo pa ekipo zagotovo vodil na domačem obračunu proti Sacramentu.

